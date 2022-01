Por Redacción

Nuevo Laredo. Tamaulipas.- La Secretaria General de Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, Citlalli Hernández Mora, hizo un llamado al Gobernador de Tamaulipas para que saque las manos del proceso electoral y a las instituciones locales electorales para que actúen de una manera imparcial y sin ningún tipo de coacción.

“Hacerle un llamado al gobernador a que no meta las manos y que la ciudadanía este vigilante para que la autoridad electoral garantice que el Gobernador no meta las manos, sabemos que es una contienda compleja, sabemos a los poderes facticos a los que nos enfrentamos”, expresó.

En rueda de prensa junto al Secretario de Comunicación y Propaganda del CEN de MORENA, Diego Hernández Gutiérrez, los morenistas mostraron su inconformidad por la resolución del INE que los obligó a retirar la pauta de radio y televisión del precandidato a Gobernador Américo Villarreal Anaya por utilizar el prefijo de Doctor en sus promocionales.

“Pedirle a la institución, al organismo electoral que no tome partido, ellos tienen que ser imparciales, tanto se llenan la boca de que son el árbitro de la democracia del país y siempre han tomado el lado del mejor postor, y aquí está muy claro con esta decisión que tomaron para bajar el spot, es una cuestión totalmente dirigida para beneficiar a la oposición, y a quienes gobiernan en el estado”, manifestó Diego Hernández.

La Senadora Citlalli Hernández Mora fue más allá e hizo un llamado a la población tamaulipeca para que esté atenta a las acciones de la autoridad electoral. Llamamos a nuestra militancia de MORENA a seguir organizándonos para la batalla electoral que, sin duda, va a ser muy interesante aquí en el estado”

Por otro lado, Diego Hernández Gutiérrez habló de la consulta ciudadana sobre la revocación de mandato y de la que el INE ha externado no contar con el presupuesto suficiente para su realización. “siguen insistiendo en que no tienen el presupuesto suficiente para poder realizar lo que marca la Constitución, no es algo que nosotros estemos inventando, es algo que está en la Constitución y es muy claro”.

En este sentido, explicó que el INE está obligado por ley a la instalación de por lo menos el mismo número de casillas que se instalaron en el proceso electoral en donde fue electo el presidente actual, es decir, están obligados a instalar por lo menos 158 mil casillas en todo México.

Para finalizar, el Secretario de Comunicación de MORENA dejó entrever la posibilidad de una reforma político electoral que establezca nuevos principios para garantizar la actuación imparcial de las autoridades electorales. “También se vendrá después una propuesta para la reforma electoral porque este organismo ya no está acorde con lo que quiere el pueblo de México y el pueblo de Tamaulipas y se ve reflejado, en este tipo de actos (retiro del spot) como los que están haciendo”.