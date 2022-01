Por Agencias

Monterrey, Nuevo León.- El gobernador Samuel García prohibió hoy a los trabajadores estatales reunirse, con la advertencia de que pueden perder su trabajo si desobedecen esta disposición con la que busca reducir los contagios de covid-19 y las hospitalizaciones en la entidad.

Mediante un texto que dio a conocer en Instagram, el emecista atribuyó el reciente incremento de infecciones al “relajamiento” que ocasionaron, entre la población, las fiestas decembrinas, por lo que ahora, los burócratas solo podrán salir de casa para acudir al trabajo o a cumplir con actividades esenciales.

“Quedando prohibida su asistencia a reuniones sociales, fiestas, eventos, bodas o cualquier otra celebración que por su naturaleza ponga en riesgo la salud de ustedes y todos los neoleoneses. Esta medida será vigente a partir de hoy lunes 10 de enero, en tanto se logre controlar la tasa de contagios”.

“Será extensiva a todo el personal de sus dependencias o entidades. Su incumplimiento generará sanciones o la remoción del cargo sin importar su nivel administrativo. No dudaremos en actuar con determinación cuando está de por medio la salud y la vida de las personas”, expuso el mandatario en la circular que hizo llegar a los trabajadores del Gobierno de Nuevo León.

Por su parte, el diputado local de Morena, Waldo Fernández González, reprochó al gobernador por pretender dictar órdenes que están por encima de la Ley.

“Usted no puede despedir personas, pero más aún no puede sancionar a nadie de su gabinete por asistir a una reunión de carácter social. No lo puede hacer porque no está en la ley. Usted no es un emperador, usted es el gobernador constitucional de Nuevo León, usted no es el rey no puede hacer lo que le plazca con Nuevo León, con la ley, ni con los burócratas del estado”, dijo en un pronunciamiento que hizo público.

El morenista remarcó la contradicción que hay entre las recientes disposiciones anunciadas por el mandatario pues, mientras por un lado señala que los padres son libres de determinar si sus hijos acuden a clases presenciales, los trabajadores estatales carecen de criterio para decidir a qué reuniones pueden acudir.

“Los padres de familia sí tienen el criterio para determinar si sus hijos asisten a la escuela o no, cosa que comparto, pero los integrantes de su gabinete no tienen el criterio para determinar si pueden asistir a una reunión o no. Usted se casó en plena pandemia señor gobernador, me imagino que lo hizo manteniendo la sana distancia.”, recordó Fernández, en recuerdo de la unión de García con su entonces novia Mariana Rodríguez, en marzo del 2020.

Durante el 9 de enero se registraron en la entidad 3 mil 348 nuevos contagios, más de 10 veces en comparación con el 27 de diciembre, cuando hubo el registro de 260.

Ayer hubo 338 hospitalizaciones, de las cuales en 49 casos se requirió ventilación mecánica. También se registraron tres defunciones. (Luciano Campos Garza/Apro).