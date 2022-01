Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El obispo de la diócesis de Victoria, Oscar Efraín Tamez Villarreal, se mostró preocupado por el alto nivel de contagios de Covid-19 que registra el Estado, e hizo un llamado a no descuidar las medidas preventivas y a vacunarse para prevenir afectaciones mayores a la salud a causa del virus y cualquiera de sus variantes.

El dirigente católico inició la misa de este segundo domingo del 2022 pidiendo por todo el personal médico y de enfermería que cuida a los enfermos, así como por todas las víctimas de este mortal virus.

“Pedimos por el personal médico y de enfermería que asiste a los enfermos y por todos los enfermos de esta pandemia”.

Al final de la celebración eucarística que presidió en la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús, monseñor Tamez Villarreal invitó a la gente a considerar el cuidado de la salud como parte de los mandamientos de Dios. En tal sentido, llamó a los feligreses a ser corresponsables y a atender las indicaciones de las autoridades de salud ante esta nueva ola de contagios.

“En el sentido de justicia y en el sentido de cuidar nuestra salud estemos atentos a las indicaciones de los expertos en salud, nuestra ciudad pasó en automático a semáforo rojo y en el país los casos están desbordados y hay que cuidar nuestra salud”.

Como parte de ese llamado a cuidar la salud, el obispo convocó a las personas que aún no se vacunan a que se acerquen a los módulos para recibir la dosis que les corresponde y con ello protegerse, proteger a su familia y afrontar de mejor forma los riesgos de la pandemia que azota al país, que registra un desbordamiento de casos de Covid-19 y sus variantes.

“Si alguien falta de vacunarse, hágalo, recordemos que el quinto mandamiento es importante, cuidar nuestra salud; entonces estemos atentos y no descuidemos las medidas que todos sabemos para no poner en riesgo la salud y que no vayamos a ser parte de la estadística de esta pandemia y de esta cuarta ola Cuidemos nuestra salud, cuidemos a nuestra familia, cuidémonos todos”.