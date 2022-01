Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Debido al aumento en los casos de COVID-19 registrado tras las fiestas decembrinas y ante la rápida propagación de la variante Ómicron, la secretaria de Salud de Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa insistió en la importancia de completar el esquema de vacunación y aplicarse la dosis de refuerzo a fin de disminuir complicaciones graves que pudieran derivar en fallecimientos.

Pidió proteger a los más vulnerables, evitar salidas no esenciales, lavar y desinfectar objetos de uso común, no saludar de mano, abrazo o beso ni asistir a fiestas, sitios aglomerados o reuniones sociales en las que no se respeten las medidas de seguridad sanitaria.

Al presentar el balance oficial de la pandemia, Molina Gamboa confirmó mil 680 nuevos casos y 4 defunciones, por lo que exhortó a reforzar el uso del cubrebocas, el lavado de manos y la sana distancia para desacelerar la transmisión del virus.