Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Los seguidores de Américo Villarreal Anaya pueden soñar, desde ya, que están en el poder, ocupando las oficinas del tercer piso y la razón es los resultados del trabajo de toda la semana pasada, sumó a las fuerzas de la alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Cantú Rosas, al anunciar la probabilidad de que su hermano forme parte de la estructura de su campaña y ayer cerró con la suma a su equipo de dos ex alcaldes de Reynosa, Oscar Luebbert y Humberto Valdez Richaud, para concluir en eventos en Madero, con una foto donde aparecen, además de dos ex aspirantes a la gubernatura de ese partido, el traidor alcalde Adrián Oseguera que ya entró al redil, o quien sabe, pero quiere hacer olvidar su actuación en la precampaña y sus desplantes posteriores a la designación en los cuales azuzó a sus seguidores hasta para ponerle apodos y calificativos al candidato de su partido.

Los seguidores de César Verástegui Ostos pueden soñar con la gubernatura por el resultado de la primera semana completa de precampaña, el Partido Acción Nacional no se fraccionó nada, con un PRI que ya le demostró, en San Fernando y con la organización de muchos eventos, la capacidad de organización y movilización, con un PRD experto en la lucha y resistencia que desde redes sociales y cuentas de whatsapp hace su labor de reventar al enemigo.

Ambos párrafos, puede moverlos uno arriba y otro abajo a placer ya que eso no tiene la menor importancia, lo realmente trascendente es que son muy ciertos, pocos esperaban una guerra electoral con esa intensidad desde principio, con dos personajes que mostraran ganas de sacar adelante su proyecto desde las primeras horas que se les permitiera.

Sin embargo, ambos, El Truco César Verástegui y Américo Villarreal, tienen un problema, la gubernatura solo tiene una oficina principal, uno va ganar y para lograrlo deberá tener muchos aciertos en la campaña y, en el caso de César Verástegui, El Truco, cero errores.

Me explico, Morena con Américo Villarreal de candidato tiene la ventaja de inicio, pero no se puede dormir en sus laureles, si el día de la elección no son capaces de motivar la movilización ciudadana de nada servirá; por el contrario, la estructura delos partidos coaligados PRI-PAN-PRD más la de El Truco es muy eficiente y suficiente como para ganar una elección con participación ciudadana promedio, pero de nada le servirá si no logra calmar o revertir los odios que muchos ciudadanos tienen a muchos personajes azules que, ya se lo hemos dicho, nomás llegaron a joder, peor aún, que ya se brincaron o se quieren subir a su tren.

Para ambos, para sus seguidores, se vale soñar y es bueno porque a Tamaulipas le conviene tener dos candidatos fuertes por muchas razones, significa más competencia, necesariamente más compromisos de uno y otro, obligadamente más derrama económica en tiempos de crisis, por supuesto, nos dará la oportunidad de conocer mejor a cada uno de los aspirantes, de saber que han hecho y qué pueden hacer de ganar la elección y, créalo, eso nos conviene.

Por lo demás, para el ciudadano, también se vale soñar que podemos tener un gobernador como el que nos dirán que pueden ser Américo y El Truco en la campaña, sin embargo comencemos por apuntar cada una de sus promesas, de uno y otro lado, saber que se pueden realizar y, ya con un ganador, no quedarnos de brazos cruzados sino trabajar para que se concreten, a veces con muchos aplausos, otras señalando y apurando, las demás, seguramente, obligando a base de presión social, lo de ahora, lo que sigue de aquí a junio, será conocer el mundo color de rosa que deberíamos tener, después de ello, seguirá construirlo.

FRENARÁ GOBIERNO ATAQUES CON MENTIRAS… Con la representación del Gobernador Constitucional de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, el Secretario General de Gobierno Gerardo Peña Flores, asistió a la apertura de los trabajos del segundo periodo ordinario de sesiones de la LXV Legislatura del H. Congreso del Estado de Tamaulipas.

En un acto solemne entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, el responsable de la política interna del gobierno estatal, presenció esta sesión en la que se da arranque a los trabajos de las y los diputados tamaulipecos.

Luego de concluir la sesión solemne, atendió a los representantes de los medios de comunicación en donde, aseguró que existe absoluta disposición y voluntad de construir, pues es la indicación del Gobernador del estado, de poder tender esos puentes que sean ejecutivos, pero sobre todo efectivos, y así sacar adelante todos los temas que sean en beneficio de las y los tamaulipecos.

Al mismo tiempo reiteró que no dejará pasar un solo dato falso, como los que se han escuchado en algunas ocasiones, que sin razón ni fundamento lanzan a la opinión pública y pretenden confundir a las y los tamaulipecos.

A pregunta expresa, en relación con la seguridad del estado la cual algunos diputados se adjudican diciendo que es un logro del Gobierno Federal, refirió el Secretario General de Gobierno Gerardo Peña que si así fuere, Veracruz, Zacatecas por mencionar algunos estados que están gobernados por Morena, tendrían resultados como los que hoy tiene Tamaulipas, datos del propio Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública Federal, que indican que es el estado con mayor avance en materia de seguridad, logrando así 20 lugares de mejora.

SERÁN CLASES VIRTUALES EN LA UAT… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) inicia este 17 de enero en la modalidad virtual, las clases del período escolar 2022-1 en todas las sedes académicas distribuidas en las zonas Norte, Centro y Sur del estado.

En un comunicado dirigido a la comunidad docente y estudiantil publicado a través del portal www.uat.edu.mx y en las redes sociales de la UAT, el Rector C.P. Guillermo Mendoza Cavazos informó que ante las condiciones sanitarias por Covid-19, la impartición de cátedra se llevará a cabo de forma virtual y se extenderá hasta el 28 de enero del presente año.

Refiere que para el retorno seguro a clases, la UAT ha planteado el Modelo Híbrido con la presencia en las aulas, sin embargo, y ante el incremento de contagios por Covid-19 en la variante Omicron y el cambio de semáforo en código rojo en gran parte del estado en donde tiene presencia la Universidad, se ha tomado esta disposición siguiendo las indicaciones emitidas por el Comité Técnico de Salud del Estado de Tamaulipas.

Por otro lado, señaló que los servicios en las actividades esenciales de las dependencias académicas y administrativas de la Universidad estarán proporcionando atención como se ha venido realizando hasta la fecha.

De igual manera, destacó que para las dependencias académicas del área de la salud con prácticas presenciales en laboratorios o campos clínicos, se deja a criterio de autoridades de cada institución, no sin antes exhortarlos a realizar estas actividades de manera fraccionada para seguir las indicaciones de prevención.

RECTOR DA BIENVENIDA… Con motivo del inicio del ciclo escolar 2022-1 en la máxima casa de estudios de la entidad, el Rector Guillermo Mendoza Cavazos, emitió un mensaje de bienvenida al alumnado universitario. En un mensaje por videoconferencia, con el cual inauguró el curso de inducción Microsoft Teams para los alumnos de nuevo ingreso, dio la bienvenida por el inicio de una nueva etapa que emprenden los más de cuarenta mil estudiantes pertenecientes a las distintas dependencias académicas de la Universidad.

Felicitó al alumnado de nuevo ingreso por continuar su formación, agradeciendo la confianza por haber elegido esta institución como su nueva casa de estudios. “Quiero invitarlos a siempre tener esa actitud para buscar trascender más allá de las aulas y tratar de consolidar nuestros sueños; siempre buscar ser una mejor versión de nosotros mismos”, dijo en su discurso.

Reafirmó también el compromiso de su administración de fortalecer la formación profesional de los estudiantes. “Nuestros estudiantes y profesores son la esencia de nuestra institución, y es por lo que trabajamos todos los días” comentó.

Agregó que la UAT es una de las universidades más fuertes en nuestro estado con más de setenta años de trayectoria, fundada alrededor de 1950. Recordó que es tiempo de innovar y dejar huella para trascender: “Es tiempo de la verdad, de la belleza y de la probidad. Bienvenidos sean todos ustedes, bienvenidos a la UAT”, concluyó.

Coloque en el buscador de Facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com