Por David Zárate Cruz

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Secretaría de Salud de Tamaulipas (SST) deberá pagar un millón 612 mil pesos a los padres de un menor fallecido por negligencia en un hospital de esta capital, ya que por medio de la ejecutoria 152/2021magistrados federales le negaron el amparo a la dependencia estatal, debido a que se sometió a un juicio ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed), donde las partes firmaron renuncia a toda apelación.

La magistrada Estela Platero Salado, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito en Victoria, determinó que respecto a que debió valorarse a la parte recurrente como ente público responsable de prestar el servicio de salud, argumentando la afectación del equilibrio económico de la SST es infundado, porque esta postura debió asumirse ante la aceptación del laudo arbitral, por lo que el desequilibrio económico deviene de la actitud evasiva, incongruente e irresponsable con sus obligaciones.

El 18 de febrero del 2021, la Segunda Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), emitió la sentencia ejecutoria 18/2021, mediante la cual condenó a la Secretaria de Salud a cumplir el laudo arbitral y pagar la cantidad en mención. Sin embargo la SST recurrió al juicio de amparo argumentando la afectación del equilibrio económico en el presupuesto de Salud de Tamaulipas.

La magistrada Estela Platero Salado determinó inoperante el que la ejecución del laudo arbitral refleja un gasto improcedente y excesivo, porque la suma condenada no fue determinada en el juicio natural, sino en el proceso arbitral, por lo que la inconformidad debió plantearse en contra del laudo emitido; y es inoperante el que debió redactarse una síntesis de las acciones y medios de convicción que llevaron a tal decisión, al ser apreciaciones subjetivas que no combatían los fundamentos de la resolución sujeta a revisión.

Esas consideraciones no las logró destruir la Secretaría de Salud y ahí claramente se le dice el fundamento y motivo por los cuales la responsable desestimó todos los agravios, que, al no combatirlos eficazmente, dada la generalidad de sus planteamientos, no lleva más que a calificarlos de inoperantes, ante lo cual los tres magistrados que integran el pleno judicial, negaron el amparo a la institución estatal.