Por Agencias

Xalapa, Veracruz.- El ex candidato del PAN a la alcaldía de Yanga, Raúl Castillo Cruz fue asesinado este domingo a escasas dos cuadras del Palacio Municipal en este pueblo de afrodescendientes.

Dos sicarios a bordo de una motocicleta dispararon en varias ocasiones contra Raúl Castillo, quien se encontraba en un auto lavado de su propiedad.

La senadora del PAN, Indira Rosales San Román manifestó su repudio en redes sociales y exigió al gobierno de Veracruz que recomponga “una estrategia fallida” contra la inseguridad que priva en la entidad.

El panista Raúl Castillo había sido ex delegado de Tránsito del Estado en Fortín, ex presidente municipal del PAN y ex tesorero del Ayuntamiento cuando gobernó Acción Nacional.

En el lugar de los hechos cayó herida una persona más, aunque se desconoce la identidad y si era cliente o empleado del lugar; los vecinos alertaron a la Policía Municipal.

Los elementos policíacos montaron -sin éxito- un operativo para dar con los responsables en las calles aledañas.

Durante el pasado proceso electoral, el pasado 31 de mayo del 2021, su hermano Israel Castillo Cruz también fue asesinado por sicarios; él era parte del equipo de trabajo de Gerson Morales, candidato del PAN a la alcaldía de Yanga.

En el pasado proceso electoral fueron asesinados una docena de políticos entre alcaldes en funciones, ex alcaldes y servidores públicos municipales.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en Veracruz ocurren entre cinco y seis homicidios por día. (Noé Zavaleta/Apro).