Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Cuando pensamos que en payasadas del medio político lo habíamos visto todo, siempre surge algo nuevo.

El fin de semana recibimos información que un individuo al que le gusta el exhibicionismo, será ungido “candidato legítimo” de Morena a Gobernador. Es Alejandro Rojas Díaz Durán, al servicio del monrealismo.

Los órganos del partido, si es que todavía lo consideran militante, lo han dejado ir muy lejos

Hay preguntas sin respuesta sobre la convocatoria que hace para este lunes, en la ciudad de Reynosa, donde será nominado. La cita es a las seis de la tarde en el Casino de Meseros ¿quién paga?.

Es de risa. Hemos dicho en estas líneas que a Rojas “le falta un tornillo”, pero no deja de ser un “cadillo” en salva sea la parte para los jerarcas del partido. Entre payasada y payasada hace ruido.

La convocatoria dice que es “ceremonia para ungir”. Una de las primeras preguntas es ¿quiénes lo van a ungir?, y la segunda y más importante ¿quién financia estos movimientos?. Seguro que no saca de su bolsa.

Desde que llegó por estas tierras hace más de tres años, es público y notorio que sus movimientos son pagados por el senador Ricardo Monreal, de quien es suplente. Aumentan las sospechas que el financiamiento se extiende a Tamaulipas.

La principal es que, la organización de la “ceremonia” estará a cargo de Maki Ortiz Domínguez y su cachorro “Makito”, el alcalde de aquella ciudad fronteriza, atizando por no haberle reservado Morena la candidatura que quería rumbo al gobierno del Estado.

De los 37 suspirantes registrados por la candidatura, Ortiz es la única que continúa con impugnaciones ante tribunales. Suena lógico que pague los movimientos de Rojas ¿de su chequera?. Más bien serían recursos del ayuntamiento.

Una pregunta más es hasta dónde lo dejarán llegar los morenistas.

Viendo el tema con mucha frialdad, Alejandro no dispone de gente en Tamaulipas, no es un líder, no tiene una organización ¿se la va a acercar Carlos Peña?.

Luego que perdió la dirigencia nacional creó una corriente crítica hacia el interior de Morena. Amenaza interferir en la convención nacional convocada para el 5 de febrero en la ciudad de México.

Con estas acciones de “legitimidad”, es de esperar que, si el candidato Villarreal Guerra gana las elecciones el 5 de junio, Rojas se declarará “gobernador legítimo” de Tamaulipas ¿así o más?.

Por otra parte, empiezan a mencionarse nombres de posibles coordinadores generales de campaña de los candidatos mejor posicionados al Gobierno.

Rumores van y vienen. Que “El Pipo” Rodríguez Sánchez fue contratado por la alianza Va por Tamaulipas, lo mismo que Arturo Soto Alemán; que la coalición Juntos Hacemos Historia ya tiene entre los suyos a Carlos Canturosas Villarreal, que Ricardo “El Negro” Gamundi Rosas también regresó de su destierro para trabajar en territorio.

Hay quienes atribuyen a los coordinadores la versión estereotipada de “magos” para hacer ganar a un candidato, cuando en los hechos son figuras que no aparecen en la estructura electoral partidista-IETAM-INE.

En términos prácticos sería gerente o director para cuestiones de importancia menor. Los únicos con personalidad jurídica para presentar demandas, recursos legales o pedir juicios sancionadores son los representantes partidistas ante el Instituto Electoral. También hay un representante financiero.

Rodríguez Sánchez tiene años fuera de Tamaulipas. En alguna ocasión regresó por contrato para hacerse cargo del CDE del PRI, y perdió estrepitosamente.

Gamundi lleva más de una década fuera de territorio y su bitácora no es muy buena en otras entidades en que ha “trabajado”. Aquí ganó “ocho de ocho” pero él mismo afirma que todas las elecciones son diferentes.

Respecto a Soto Alemán, debería alcanzar ya su almanaque por derrotas acumuladas: Dos por la alcaldía de Victoria y una por la reelección de diputado. Aunado, no es imagen que pudiera darle lustre a la alianza.

Canturosas conoce a gente de Nuevo Laredo mas no en el resto de Tamaulipas. A la fecha estaría exiliado en el lado americano para evadir presuntos delitos fincados por el gobierno de los vientos cambio.

Dicen que hay sumas que restan o en que nada se gana.

El precandidato Américo Villarreal Anaya ha creado desde hace años su propia estructura, ajena a Morena, entendiendo que el partido no tiene comités estatal ni municipales. En todo caso el presidente Enrique Torres Mendoza opera en contra del propio partido, como lo demuestran las diversas demandas presentadas en tribunales.

Igual Verástegui tendrá que deshacerse de lo que huela a Luis “Cachorro” Cantú y solo hacerlo firmar los documentos necesarios que avalen la candidatura. No es el mejor “ingeniero electoral” del partido.

Américo por cierto, en domingo, realizó concurrido evento en Victoria para tomar protesta a los comités de defensa de la 4T. El Truco estuvo en Matamoros donde se volvió a pronunciar por la unidad de los partidos de la coalición, sin importar colores o siglas.

P.D.- Que los antiguos aliados de Acción Nacional, Brigada Cívica Pedro J. Méndez (municipio de Hidalgo), decidieron irse con Morena.