Por Agencias

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Gabriel Aarón, de 10 años, ayuda a sus padres a juntar dinero para la cirugía testicular que necesita su hermano Bryan, de cuatro años, por lo que, a los ocho años, aprendió a poner uñas acrílicas y trabaja en el negocio de su madre, en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

“Hola, estaré aplicando uñas todo el tiempo, aunque sea noche, porque quiero ayudar a mi hermano en sus operaciones. No tengo dinero, pero quiero apoyar a mamá, puse diseños que yo puedo hacer, aún me falta, pero las haré lo más bonitas que pueda. $150 por cualquier aplicación. Gracias”, escribió en su muro de Facebook, el 5 de enero pasado.

Contó que tiene 10 años y le llamó mucho la atención cuando veía a su mamá trabajando.

“Siempre me gustó y le pedí a ella que me diera la oportunidad de practicar y así fui avanzando y me gusta mucho aplicar uñas”, contó.

El 12 de enero, Blanca Guzmán, mamá de Gabriel, contó que las cirugías testiculares de su pequeño hijo Bryan cuestan entre 35 y 40 mil pesos y los está esperando un doctor en Monterrey, Nuevo León, para operarlo.

“Ha sido difícil y sigue siendo difícil porque como todo padre quisiera agarrarlo y llevármelo ya, no perder tiempo, pero pues no se puede por la economía”, indicó en entrevista con Imagen Noticias.

Gabriel contó que su mamá creía que era muy pequeño para aprender el oficio, pues tenía ocho años cuando comenzó a crear diseños. Ahora, dijo, tiene un rato haciéndolo y tiene varias clientas, pero a principios de 2022 comenzó a trabajar horas extras para ayudar a juntar dinero para la operación de su hermano. Su meta, narró, es ser instructor.

El salón de uñas de su mamá está ubicado la calle Aquiles Serdán 4411, colonia Campestre en Nuevo Laredo, Tamaulipas (México) o se puede hacer una cita al: 867-285-95-69. También se pueden enviar donativos a la cuenta de Bancomer número 012180015934016746 a nombre de su papá Víctor Gabriel Quimbar Salinas. (Apro/Grupo Imagen).