Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- No hay quién les cuide las uñas. En ocasiones es robo hormiga que suma millones y se convierte en saqueo impune.

A veces no podemos creer que en el sector público se de tanta corrupción, pero nos lo demuestran con datos. La historia se repite año con año.

En la tercera entrega de informes de la Auditoría Superior de la Federación, sorprendió que la secretaría de Educación de Tamaulipas a cargo de Mario Gómez Monroy, hiciera pagos a personas fallecidas que seguían en la nómina. Alguien se “carranceaba” la lana. Es lo nuevo en método de distracción de lana.

Educación y Salud son lo peorcito, malas acciones y manejos, el favoritismo a los compadres, médicos sin título que cobran como tales, o veterinarios que tienen plazas para atender a humanos.

La cosa pública vive una corrupción permanente que decepciona. Los políticos buscan llevarse lo que más pueden, sobre todo en el llamado “Año de Hidalgo”.

Por más órganos de fiscalización que se inventen, las complicidades no permiten cortar las uñas a los saqueadores. No sería equilibrado dedicar un peso para proteger el robo de otro peso.

En esta ocasión no podía fallar la Secretaría de Salud a cargo de Doña Gloria Molina Gamboa, la chiapaneca. Es como si jugaran competencia con la SET sobre los malos manejos de dinero público.

Hablamos de lo que encontraron los fiscalizadores porque debe ser más lo que les esconden. No se acusa a los funcionarios de tontos sino de corruptos.

Mantener en la nómina a muertos (o fallecidos) fue lo nuevo con Monroy, pero pagar a 33 servidores públicos que necesitaban título para desempeñar su chamba, es la “coronación” de Molina.

No es cualquier cosa. Según los auditores, se pagaron 12 millones 612 mil pesillos que el Gobierno del Estado tendrá que devolver a Doña Fede, más intereses por 230 mil varos. “Lolita” no perdona en lo económico, pero no tiene dientes para encarcelar.

La cartera de Salud, de la cuenta 2020, generó “un probable daño a la hacienda pública” federal por el importe de 50.4 millones de pesos.

De ese tamaño son los “tiritos” que se avientan, sin que actúe el brazo de la Ley. La Secretaría de Finanzas paga y asunto arreglado.

Quisiéramos que no fuera así, pero en cada cuenta individual hay faltantes.

Por ejemplo, en Escuelas de Tiempo Completo, se les “perdieron” facturas de “toner para impresora” y “vales de gasolina” por dos millones 271 mil pesos. ¿A la cartera de quién fueron a parar?. Los nombres quedan ocultos.

En la misma corrupción que hundió al PRI, y podría desbancar al PAN del poder estatal si no aplica castigos para los saqueadores. La ciudadanía no habla ahora pero lo hace el día de las votaciones.

También en Salud, siempre en Salud, ahí donde se pagaban boletos de avión a personas que no laboran en la dependencia, donde cobran especialistas médicos que no lo son.

La ASF reporta “pagos en exceso” de medicamentos hasta por 20.9 millones de pesos; pago indebido a personal por 6.4 millones, con una suma total de posible daño al erario por más de 75 millones.

En otro renglón están las Comapas y la Comisión Estatal del Agua, donde se detectaron faltantes (robos) de material químico y otros importes por aclarar, por varios miles.

Bueno, en esta “visitadita” a las páginas de fiscalización solo encontramos una “palomita” completa y es para el ayuntamiento de Matamoros, el que preside Mario López, alias La Borrega. La Auditoría dice que, “realizó una gestión eficiente, transparente y razonable” de los recursos del Fismun por 104 millones.

En otros temas, se recrudeció la confrontación del Gobierno del Estado y ayuntamiento capitalino, un viejo tema que viene desde campaña.

Este martes Inteligencia Financiera estatal convocó a rueda de prensa para informar de “avances” en una investigación contra el titular del municipio, Eduardo Gattás.

Son tiempos electorales en una entidad polarizada entre partidarios del obradorismo y cabecismo. No se espera que la relación mejore. La definición se dará según los resultados de la elección del 5 de junio.

Lalo, como es mejor conocido, volvió a pedir “fumar la pipa de la paz” por ser lo más conveniente. La población es la que pierde.

No le hacen caso. Lo pidió desde que llegó el uno de octubre, pero no fue escuchado en los niveles de gobierno, ni lo será cuando el Secretario General, Gerardo Peña Flores, trae “clavada” profundamente la espada de la derrota que le infringieron los guindas como candidato a diputado federal por Reynosa.

Bueno, son tres derrotas al hilo. Su cárdex de presentación dice que no ha ganado una sola en las urnas. Es el ánimo y humor que trae.

En el ámbito morenista, los voceros de Héctor Martín Garza González anuncian que el hombre trabajará por la causa con una estructura propia a la que ha denominado Por Amor a Tamaulipas. Sería la base en los 43 municipios para promover el voto por la revocación y la constitucional de junio, y… promover su futuro.

Históricamente, en Tamaulipas es El Guasón quien ha estado con López Obrador en las luchas políticas. No sería un desertor a mitad del camino.

El que ha tenido problemas con redes sociales hackeadas es José Ramón Gómez Leal, ex delegado de Programa Sociales. El fin de semana le adjudicaron una rifa de 25 premios por mil pesos cada uno, algo que desmintió de inmediato.