Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- “Que saquen las escrituras”, pidió el alcalde capitalino, Eduardo Gattás Báez, a los medios de comunicación que afirmaron que es propietario de una residencia en la playa de Madero, con valor de más de once millones de pesos.

Manifestó que cualquiera puede falsificar documentos, que incluso él lo puede hacer desde su celular y anotar el nombre de personas como presuntas propietarias.

Informó en cambio que está en negociación con un banco para comprar a crédito una casa de 106 metros cuadrados, en Victoria, cuyos documentos hará públicos en tanto la institución acepte darle el crédito.

Es un inmueble “casi como del Infonavit” comentó, de dos recámara y un baño, con valor de un poco más de un millón de pesos, de lo que “voy a subir los documentos oficiales, no copias apócrifas”.

“Es muy fácil, el día que yo compre van a aparecer las escrituras en el Registro Púbico de la Propiedad… que no anden echando mentiras. Como no hay, no van a salir escrituras.

Resumió: “Es igual que la camioneta (blindada)… meramente mediático”.

Un reportero intervino:

-Te están cargando la mano a ti, en materia política.

-Bueno, aparecimos hoy en una encuesta en el ranking número uno en Tamaulipas. Yo creo que de ahí es el problema. Dicen que chamba mata grilla, nosotros a cumplirle al pueblo de Victoria.

Y reiteró:

-Soy un alcalde de tierra, de caminar, y nos ha dado resultados. Estamos dando resultados.

Otro quiso saber:

-¿Es falsa la información que publica El Norte?

-Pues que saquen las escrituras y, si las sacan, es verdad. Que no me saquen una copia porque yo ahorita saco una copia y le pongo firmas y es mentira. Yo con este celular lo puedo hacer.

“CACHORRO” DE BOCA GRANDE Y COLA LARGA

Incitado por los comunicadores, Eduardo Gattás le mandó un “mensaje” al dirigente estatal del PAN y diputado Luis René “El Cachorro” Cantú Galván, quien en la víspera pidió al alcalde aclarar el tema publicado por El Norte.

-Yo al ‘Cacharro’ no le puedo decir nada, que se ponga a hacer su jale porque yo creo que el Ejecutivo no tarda en quitarlo, hacerlo que pida licencia por el mal trabajo que ha hecho al frente de la bancada (del PAN en el Congreso).

Más sobre el mismo tema:

-Que se ponga a cuidar su jale, es lo único que le digo, y que se ponga a leer e informarse porque tiene la boca muy grande y, la bronca es que trae la cola muy larga. Es lo único que le mando decir.

Otro comunicador preguntó:

-¿Va a pedir derecho de réplica (al periódico)?

-No, paciencia. Que no crean en todas las mentiras que están sacando por parte de todos lados. Sabemos que tiene nombre y apellido ahí.

La entrevista “banquetera” había concluido.