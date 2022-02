Por Agencias

Ciudad de México- El astro brasileño Edson Arantes do Nascimento, “Pelé”, fue hospitalizado otra vez el domingo para proseguir el tratamiento por un tumor en el colon, que se le diagnosticó en septiembre pasado, y por el cual fue intervenido quirúrgicamente.

El propio “Pelé”, de 81 años, recurrió a su cuenta de Instagram para desmentir las versiones sobre su estado de salud, al informar que continúa combatiendo el tumor, acompañado de una imagen fotográfica en la que aparece sonriente.

“Amigos, como lo he estado haciendo mensualmente, estoy yendo al hospital para continuar con mi tratamiento. Espero que haya palomitas de maíz para ver el Super Bowl. Estaré viendo el juego, aunque mi amigo Tom Brady no esté jugando”, publicó el ex futbolista. Enseguida añadió: “Gracias por todos los mensajes de amor”.

Considerado el mejor futbolista de la historia, Pelé levantó tres veces el título de campeón del mundo con la selección brasileña.

En los últimos meses, el astro del futbol mundial ha visto mermado su estado de salud, originado por problemas en la columna, la rodilla y la cadera que han limitado su movilidad, acompañado de crisis renales.