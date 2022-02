Por Redacción

Matamoros, Tamaulipas.- Ante militantes y simpatizantes de Morena, casi todos empresarios y comerciantes, el doctor Américo Villarreal Anaya, precandidato único a la gubernatura, dijo que Tamaulipas es el mejor Estado para invertir y aprovechar sus riquezas y ventajas geográficas.

Después de escucharlos y decir que quieren trabajar con el proyecto de Morena, Villarreal Anaya, les dijo que Tamaulipas es el mejor estado del país, pero que ha padecido gobiernos desatentos que han buscado beneficiar a algunos cuantos.

En este diálogo, Américo les señaló que son momentos de esperanza y transformación, donde hay equidad de género, honestidad y se busca el bienestar social.

“El futuro lo estamos construyendo hoy y con esta transformación, basados en los principios de la verdad, justicia y honestidad vamos a ser la mejor entidad del país en beneficio de las y los tamaulipecos”, añadió el precandidato morenista al Ejecutivo.

Dijo que Tamaulipas tiene el mayor número de cruces fronterizos con los Estados Unidos de Norteamérica, además de puertos, playas, bosques, refinerías, valles, montañas, lagos, ríos, ganadería, centros turísticos y grandes extensiones de tierra fértil para la producción que enaltecen al estado.

Y sobre todo tiene su gastronomía que la distingue, con gente amable y generosa, por todo esto y más somos el mejor estado, puntualizó Villarreal Anaya.

A nombre de los hombres de negocios, que se dijeron morenistas, Luis Lauro Gutiérrez González respondió a Américo: “los empresarios de Matamoros le decimos que queremos trabajar por Tamaulipas”, luego de darle la bienvenida a esta reunión en la que le patentizaron su respaldo.

El abanderado guinda les reconoció su participación en la economía de Tamaulipas e indicó que los emprendedores son actores que participan en la construcción del México y Tamaulipas bajo el compromiso para alcanzar los objetivos de la cuarta transformación y los principios de no mentir, no robar y no traicionar.