Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Aunque no hay un cubrebocas ciento por ciento efectivo, es importante mencionar que algunas de estas mascarillas no ofrecen protección contra el Covid-19 y sus variantes como el Ómicron, informó el presidente del Colegio Médico de Tamaulipas, Jorge Rosendo Sánchez Medina.

En el marco del regreso a clases presenciales, donde los niños deberán cumplir una serie de requisitos para prevenir contagios, el especialista en Medicina Crítica recordó, como ejemplo, que los expertos afirman que los cubrebocas de tela no son seguros porque no otorgan suficiente filtración de partículas, por lo que es importante evitarlos.

“Para Ómicron hay algunos que no protegen tanto, como los que usábamos de tela, claro, de no usar nada a usarlos pues es mejor usarlos, se recomendó incluso ponerse doble, eso sí puede hacerse”.

Lo mejor sería que las autoridades educativas y de salud provean de cubrebocas de calidad a los alumnos, pero eso es algo que ya se dejó en claro, que son los papás los que deberán adquirirlos por su cuenta.

De los más efectivos es el N95, que dan más protección que los tricapa que a su vez protegen más que los de tela, citó.

“Sí es real que no todos estos barbijos tienen la misma efectividad de protección que otros; por ejemplo, los N95 dan más protección que los tricapa y estos últimos tienen más que los de tela o hechos en casa”.

Sin embargo, el médico se mostró consciente de que no todas las familias pueden adquirir mascarillas de mayor calidad, por lo que en estos casos mantener la sana distancia se volverá una medida indispensable y se tiene que tener mucho cuidado de no romperla.

“Como quiera, no va a haber un cubre bocas ciento por ciento efectivo, todos tienen cierta restricción y si no hay dinero entonces se tiene que estar más al pendiente de la sana distancia, de que no se rompa esta medida”, concluyó.