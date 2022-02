Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- A pesar de las condiciones adversas originadas por la pandemia del Covid-19 en Tamaulipas, el sector restaurantero sigue creciendo y en los últimos tres años se triplicó el número de socios a la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (CANIRAC).

Pablo Reyna Quiroga, vicepresidente de Afiliación Nacional dijo que el caso de Tamaulipas es excepcional tras pasar de 800 a casi 2 mil 500 socios, un crecimiento fue posible debido a la buena relación que la Cámara logró con las diferentes secretarías y con el gobierno, gracias a lo cual se pudieron gestionar beneficios para el sector.

“En el caso de Tamaulipas hubo un buen crecimiento gracias a la apertura que tuvimos con gobierno del Estado, a la buena relación que tenemos con el sector alud, con las secretarías de Economía y de Turismo; se buscaron muchos beneficios para el sector y ese es el resultado, que mucha gente crea en la cámara y confíe en sus representantes. Estamos hablando de que éramos como 800 socios y en tres años se triplicaron, y la mayoría de las delegaciones presentaron números positivos”.

Puntualizó que a consecuencia de la contingencia sanitaria y las restricciones impuestas al sector comercial empresarial sería lógico pensar que la afiliación bajó, pero ocurrió lo contrario; este problema de salud fue detonante para que muchos empresarios se afiliaran a la Cámara.

Y eso se explica porque afiliarse a la Canirac tiene muchas ventajas y los restaurantes se ven beneficiados con las gestiones o negociaciones de las que están excluídos aquellos establecimientos que no forman parte de la Canirac.

“Al contrario, la gente en lugar de desertar, se unió con el propósito de tener información de primera mano, o sea cuando nosotros logramos alguna negociación o algún acuerdo era para únicamente para socios de la Canirac, no para el resto de los restaurantes del país, todo mundo me decía por qué tienen ese descuento y yo no, porque no eres socio, por qué tienen esa prórroga, pues porque es solo para socios, afíliate y tendrás esos beneficios, de representatividad y todo eso”.