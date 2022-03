Por Agencias

Ciudad de México.- “Si los ven, apúntenles con el dedo”, publicó doña Tita Bravo, la madre de Javier Díaz, el primer esposo de Inés Gómez Mont, tras publicar que la ex conductora de TvAzteca y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, prófugos de la justicia desde hace 10 meses, están en la Ciudad de México.

“Aunque la información aún no ha sido confirmada, la abuela de los trillizos de la ex conductora de Ventaneando publicó un delicado mensaje a través de Facebook en donde incluso acusó a Fernando Gómez-Mont Urieta, tío de la influencer y funcionario del gobierno del ex presidente Felipe Calderón, de estar apoyando y cobijando a Inés Gómez Mont y a Víctor Álvarez Puga”, señaló Infobae.

“Aviso de último minuto. Los prófugos Inés “N” y Sr. Puga ya están en la Ciudad de México… ayudaron (sic) por Oliver F… y obviamente… cobijada por su tío Fernando… Del equipo de Calderón. Si los ven… Apúntenles con el dedo. Bienvenidos a México”, publicó Tita Bravo en su cuenta de Facebook.

El 10 de septiembre de 2021, la fiscalía general de la República (FGR) dictó una orden de aprehensión contra Inés y su esposo, junto con otras cinco personas y siete empresas por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita en 2016, por 2 mil 950 millones de pesos.

El 7 de diciembre del año pasado, la ex suegra de la ex conductora de televisión reveló que creía que se escondían en República Dominicana.

“Lo último que supe es que estaban en República Dominicana, pero no puedo asegurar que sigan ahí. Lo que sí puedo decir es que donde mis nietos estén, Javier va a ir por ellos”, señaló en entrevista con TV Notas.

“Inés es una delincuente. Mi hijo no es ningún delincuente y ahorita, si lo ves, tendrían más derecho de estar con él que con ella, pues nosotros jamás hemos estado relacionados con grupos de secuestro, lavado de dinero y sin pagar impuestos. No es nuestro estilo”, aseguró.

Después se dijo que estaban en Europa, por lo que la Interpol emitió una ficha roja para dar con el paradero de Inés y Víctor. (Apro/Infobae).