Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El jueves 9 de febrero, a las 18:30 horas, en el Atrio del Centro Cultural Tamaulipas, en el mero corazón de Ciudad Victoria, se va inaugurar la Exposición pinturas y dibujos del matamorense Isaac Mata Vizcaino, a quien le conocíamos su faceta en la política y la educación, pero no en la creación pictórica.

Isaac Mata es licenciado en Administración Pública, con diplomado en Mercadotecnia Política por el prestigiado ITAM. Ha sido Director de Gobierno en la Secretaria General de Gobierno (con Tomás Yarrintgon), y Director General del Colegio de Bachilleres de Tamaulipas, (con Eugenio Hernández Flores). Fue secretario de Organización del PRI estatal y en su momento le coordinó su campaña para diputada a ese personaje que siempre fue Laura Alicia Garza Galindo (+). Sus datos aparecen en ese gran libro que es “¿Quién es quién en Tamaulipas?”, editado en 2003.

De su faceta de pintor, Isaac Mata Vizcaino, dice en su fan page, de Facebook: “A mediados de los años 80, cuando recién iniciaba operaciones el Centro Cultural Tamaulipas, tuve la oportunidad de ver algunas de las exposiciones pictóricas que se exhibían en la galería de arte; tengo muy presente haber sido cautivado por una exposición de mi admirada pintora, la Maestra Laura Casamitjana, artista y maestra del manejo del color y la naturaleza en sus obras”.

“Ahora que iré a exponer en ese mismo lugar, la Maestra Casamitjana, me ha hecho el honor de opinar sobre mis trabajos y me ha hecho sentir no solo que hay algo bueno en mis cuadros, sino también que puedo ser útil al arte y la cultura”.

Anota Laura, regidora del gobierno de Gattás: “Colores transparentes y divertidos, colores con trazos alegres, colores que llenan la superficie, colores que danzan, colores que brillan y se entrelazan, colores ingenuos, colores que vibran al unísono, colores que cantan jubilosos, colores añorando mezclarse con los demás”.

Esta expo permanecerá en el Atrio, ahí junto al espejo de agua del “Amalia G.”, como es mejor conocido el Centro Cultural Tamaulipas, hasta el día 21 de febrero, de lunes a viernes , de 9:30 am a 4:30 pm. Servidos.

Dos.- En una acción que no tiene precedentes en Cd. Victoria, un Gobierno municipal emplaza -a manera de orden- a un Gobierno estatal a que retire pendones que puso en esta capital.

Y es la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Municipio de Victoria, a cargo de Gerardo Illoldi, la que emplazó a la Secretaria de Obras Públicas estatal, al retiro de pendones publicitarios instalados en la ciudad para promoción de obras en proceso, que realiza, emprende, hace, construye GobTam.

Nunca había pasado eso, ni siquiera en los días más conflictivos de la relación afrentosa que se tuvieron el entonces alcalde de oposición panista de Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez contra el gobernador del Nuevo Amanecer, Manuel Cavazos Lerma.

Nunca pasó nada semejante a este emplazamiento de Gerardo Illoldi, en los gobiernos municipales que recuerdo de Jaime Rodríguez, Tito Reséndez, Ramón Durón (+), el referido Gustavo, Teresa Aguilar, Pascual Ruiz, Enrique Cárdenas, Egidio Torre, Geño Hernández, Arturo Díez, Miguel González Salum, Alejandro Etienne, Oscar Almaraz, el inefable payasín, y Pilar Gómez,

Esta semana el jovenazo Illoldi dice eso de poner pendones “infringe el Reglamento de Imagen Urbana del Municipio al no cumplir con el permiso correspondiente, mismo que aseguró aplica para personas físicas y morales”.

“Como Gobierno Municipal nos compete y tenemos que poner la muestra…para que se cumplan los lineamientos y reglamentos”, precisa Illoldi.

Destacó que se enviará un exhorto a la dependencia del Estado para que retire los pendones publicitarios que instaló en distintos sectores y colonias de la ciudad.

“En el caso de Obras Públicas del Estado que es un organismo público, no se le hace un cobro, pero si se tiene que tener identificadas las zonas porque luego se quedan estos pendones que maltratan la imagen de la ciudad”, puntualizó, el funcionario municipal donde el jefazo además del pueblo de Victoria es Eduardo Abraham Gattás Báez. NOS VEMOS.

azahel_jaramillo@hotmail.com

