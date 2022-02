Por Redacción

Ciudad de México.- El cáncer infantil en México es un problema de salud pública, ya que representa la principal causa de muerte por enfermedad, entre los 5 y 14 años[1]. Por ello, en el marco del Mes Nacional para la Concientización, Prevención, Detección y Tratamiento Oportuno del Cáncer Infantil, expertos hacen un llamado a conocer los tipos más comunes de cáncer que afectan a los niños, su tratamiento y las vías por las cuales se puede apoyar a quienes han sido diagnosticados, con el fin de salvar más vidas.

Entre la población infantil existen cánceres que son más frecuentes como el neuroblastoma, el de hueso y algunos tipos de leucemia[2], condición que afecta los tejidos de la sangre, incluida la médula ósea.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, la leucemia tiene un 80% de probabilidad de cura[3] si es tratada de manera oportuna; de ahí la importancia de que la población esté mejor informada respecto a esta enfermedad.

Con la finalidad de llevar más información sobre el cáncer infantil a las audiencias, Be The Match® México realizó el encuentro con especialistas “Juntos por Match Vidas. Panorama del cáncer infantil en México y su tratamiento” el cual contó con la participación de expertos en hemato-oncología pediátrica y psicología para profundizar sobre la condición y los retos que representa el tratamiento para los pacientes.

Durante su intervención el Dr. Oscar González Ramella, Médico Pediatra con Subespecialidad en Hemato-Oncología y Trasplantes de Médula Ósea Pediátrica señaló: “el diagnóstico temprano de la leucemia es sumamente importante. Los síntomas más frecuentes cuando ésta es de progresión rápida (aguda) son: anemia, infección, sangrado, cansancio, dolor de huesos o articular y pérdida de peso, debido a la infiltración de células tumorales en la médula ósea”.

Ante cualquiera de estos signos de alarma es indispensable que los padres o cuidadores de niños y niñas acudan al médico en busca de una valoración especializada, pues el diagnóstico y servicio de atención oportunos serán las principales herramientas para salvaguardar la salud de los menores.

A decir del especialista, un tratamiento idóneo para esta afección es la terapia celular, la cual consiste en trasplantar tejido sano para sustituir aquel que está enfermo. “Actualmente esta técnica alcanza excelentes resultados en los pacientes, pero se necesita encontrar un donador lo más compatible al paciente para aumentar la tasa de éxito del trasplante”, agregó.

Sin embargo, conseguir donador es uno de los principales retos a vencer cuando se vive con leucemia, pues se estima que sólo el 30% de los pacientes resultará compatible con un familiar cercano; mientras que el 70% restante deberá buscar a su donador a través de conocidos, amigos o registros internacionales de donadores voluntarios.

Para ayudar a quienes están pasando por esta situación, en el país existen organizaciones no lucrativas como Be The Match® México, enfocada en encontrar compatibilidades genéticas entre donadores y personas con enfermedades de la sangre para que éstas obtengan el trasplante que necesitan.

“Actualmente contamos con el registro de posibles donadores de médula ósea más diverso del mundo, lo cual se traduce en múltiples oportunidades para quienes un trasplante de células madre representa su única esperanza de vida”, enfatizó Karla Martínez, Líder del Centro de Apoyo a Pacientes de Be The Match® México.

Además de ser un facilitador entre médicos, asociaciones, instituciones de salud y posibles donadores de médula ósea y células madre, a través de su Centro de Apoyo a Pacientes la organización brinda asesoría y recursos para quienes viven con algún tipo de leucemia y sus cuidadores, con el objetivo de que puedan afrontar el proceso de manera óptima e informada.

Asimismo, otro factor fundamental para generar mayor conciencia sobre cánceres como la leucemia es hablar del impacto a nivel psicológico y emocional que tiene en quienes la padecen, ya que el enfrentarse al diagnóstico y posteriormente al tratamiento para combatirlo, puede generar alteraciones en el estado de ánimo y comportamiento del paciente y su familia.

De acuerdo con Norma González, Psicóloga y Coordinadora Operativa de Aquí Nadie Se Rinde I.A.P., “algunos pacientes pueden presentar trastornos de adaptación, estrés postraumático, ansiedad, fobias, depresión, aislamiento social y afectación en el desarrollo de las habilidades sociales; por eso es importante que ellos y sus círculos cercanos desarrollen herramientas que les permitan adaptarse a esta nueva etapa de vida”.

Sin duda los diagnósticos de cáncer, como la leucemia, cambian vidas, por eso es importante destacar que hay asociaciones de pacientes, médicos, familiares y organizaciones especializadas dispuestas a brindar las herramientas y recursos necesarios para que quienes atraviesan por este proceso estén acompañados de principio a fin. Muestra de ello es el libro “El camino al trasplante de médula ósea”, desarrollado por especialistas de Be The Match® México, y el cual pueden consultar a través del sitio de la organización, en la sección de Pacientes, o directo en el siguiente enlace.

Para fomentar la participación de la sociedad civil en causas altruistas como la donación, Be The Match® México lanzó su nueva campaña “Juntos por Match Vidas” con la cual busca demostrar que más allá de gustos, preferencias, estilo de vida o género, todos pueden estar conectados a través de las ganas de ayudar y la genética.

A lo largo de sus primeros 5 años de operación en México, la organización ha logrado el registro de más de 92 mil potenciales donadores en el país, listos para impactar de manera positiva la vida de otros, sin embargo, invitan a la población a unirse a su causa para salvar a cientos de niños que están a la espera de un trasplante.

Quienes deseen registrarse como donadores potenciales, sumarse como voluntarios o convertirse en benefactores pueden hacerlo a través del sitio http://www.bethematch.org.mx/, en la sección Quiero ayudar. Asimismo, pueden conocer más acerca de Be The Match® México y la campaña Juntos por Match Vidas a través de los perfiles de la organización en TikTok, Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube así como el sitio web bethematch.org.mx/.

[1] Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia. Programa de cáncer en la infancia y la adolescencia. Disponible en: https://www.gob.mx/salud/censia/acciones-y-programas/programa-cancer-en-la-infancia-y-la-adolescencia

[2] INEGI. Estadísticas a propósito del día mundial contra el cáncer. Morbilidad por tumores Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/cancer2021_Nal.pdf.

[3] Secretaría de Salud. La leucemia representa el 50 por ciento de los casos de cáncer infantil. Consultado en enero 2022. Disponible en: https://www.gob.mx/salud/prensa/055-la-leucemia-representa-el-50-por-ciento-de-los-casos-de-cancer-infantil