Por Redacción

Valle Hermoso, Tamaulipas.- “En MORENA estamos por dejar atrás a los modelos viejos que no piensan en la gente”, se pronunciaron militantes y simpatizantes de Valle Hermoso frente al precandidato único a Gobernador de Tamaulipas, doctor Américo Villarreal Anaya.

El abanderado guinda agradeció el apoyo de la militancia durante el proceso interno y les dijo que ellos están con la opción correcta encaminada a la transformación de Tamaulipas.

Agregó que en este propósito se deberá aplicar un gran trabajo que solo los morenistas saben hacer; “tenemos que ser un pueblo que trabaja para la verdad, para la justicia y para la honestidad”, observó.

Acompañado de Olga Sosa Ruiz, José Ramón Gómez Leal y el delegado nacional de MORENA en Tamaulipas, Ernesto Palacios; Américo destacó la importancia de privilegiar la unidad al interior del partido para trabajar en un mismo camino y un mismo objetivo.

Villarreal Anaya puso como ejemplo a los aspirantes a la candidatura guinda, quienes se han sumado y respaldado el proyecto de la esperanza por la transformación de Tamaulipas; “Tenemos el mismo ideal y estamos trabajando por la misma causa, en el proyecto de todos y en donde yo solo soy el representante de los ideales que tenemos y compartimos”, precisó.

El precandidato guinda reafirmó su compromiso con la base vallehemosense y como militante cien por ciento morenista se dijo completamente comprometido con el proyecto de la esperanza y la transformación para Tamaulipas.

“Soy un hombre comprometido y de palabra y estoy plenamente comprometido con ustedes a no fallarles, estoy aquí para sostener mi palabra bajo los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, expresó Américo.

Igual los exhortó a seguir en unidad privilegiando el diálogo al interior del partido y con la firme convicción de hacer crecer la ola guinda en todo el territorio tamaulipeco, sumando a vecinos, compañeros, amigos y familia hacia los ideales que pregona MORENA y sus valores de la verdad, la justicia y la honestidad.

Los morenistas establecieron el compromiso de escuchar a la ciudadanía y de esta manera incentivar como partido la participación social, “En MORENA debemos estar escuchando a la gente como nosotros y darnos cuenta en que podemos apoyarnos”.