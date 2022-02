Por Agencias

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al director de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza que explicara en la conferencia mañanera de este miércoles, la relación que tiene con la compañía Baker Hughes relacionada con el caso de la residencia que habitó su hijo mayor, José Ramón López Beltrán, junto a su esposa Carolyn Adams en la ciudad de Houston, Texas.

Consideró que se hizo “todo un escándalo sin fundamento” y denunció “una calumnia”, así como una «campaña de desprestigio» en su contra orquestada por sus adversarios. Además, volvió a exigir al gobierno de Estados Unidos que deje de financiar a la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

“Lamentablemente los hijos tienen que pagar por lo que hacen sus padres y como mi trabajo es enfrentar a la mafia del poder y llevar a cabo un proceso de transformación, no es en contra de él de manera directa, aunque los dañen, es en contra mía”, dijo, y arremetió contra los realizadores del reportaje.

“Es Claudio X. González porque se sentían dueños de México, con periodistas deshonestos como Carmen Aristegui, periodistas no solo deshonestos, sino corruptos y mercenarios, capaces de inventar cualquier situación como Carlos Loret de Mola y la señora María Amparo Casar, que está con Claudio y pertenece al grupo de Héctor Aguilar Camín”, acusó López Obrador.

Incluso, exigió a Carlos Loret de Mola que informe públicamente cuánto gana al mes y quién le paga su salario.

“No quiero, porque es importante aclararlo, que se escude diciendo que es su actividad privada porque no es así, es una actividad pública y, además, se necesita saber qué empresas son las que están financiando a Latinus y quiénes son los dueños de la empresa”, señaló.

“También, aprovecho para volver a solicitar al gobierno de Estados Unidos, hoy que venga el embajador Ken Salazar se lo voy a recordar, por qué le otorga dinero el gobierno de Estados Unidos a la agrupación de Claudio X González”, dijo en referencia a la asociación civil MCCI.

Al inicio de su conferencia, el mandatario aseguró que siempre ha salido ileso de la calumnia y consideró que por eso “es muy importante la honestidad”.

“No se puede transformar un régimen de corrupción y privilegios, no se puede enfrentar a una mafia del poder, sin autoridad moral, la honestidad es el escudo que protege, si no fuese por eso, si yo estableciera relaciones de complicidad con dirigentes, empresarios y políticos, no tendría autoridad moral y política, y no podría llevar a cabo un proceso de transformación como el que está en marcha porque me tendrían agarrado, no podría hablar, no sería libre”, aseveró.

Luego, reiteró que le pidió al director de Pemex, Octavio Oropeza explicar quién es la empresa Baker Hughes y si existe un posible conflicto de interés como lo asegura el reportaje de MCCI y Latinus.

“Yo ni sabía de ella, no conozco a ninguno de sus directivos, pero no solo de esa empresa, de todas las empresas, conozco a los empresarios de México y no conozco a ningún directivo, por lo general no recibo a quienes buscan contratos con Pemex y otras empresas del Estado de mexicano”, sentenció el presidente Obrador.

Luego, afirmó que sus opositores hicieron un montaje y fue insistente en exigir a Carlos Loret de Mola a informar cuánto gana, “en aras de la transparencia”. (Ezequiel Flores Contreras/Apro).