Por Agencias

Ciudad de México. Uno de los coacusados del general Eduardo León Trauwitz, señalado por su posible participación en el robo de hidrocarburos a Petróleos Mexicanos (Pemex), perdió un amparo en contra de la orden de aprehensión girada en su contra.

Se trata del teniente coronel Wenceslao Cárdenas Acuña, quien colaboró con León Trauwitz en la Subdirección de Salvaguardia Estratégica de Pemex, y presuntamente apoyó al general en los ilícitos de los que se le acusa.

Contra Cárdenas Acuña existen ordenes de aprehensión giradas a su nombre desde 2019 por los delitos de delincuencia organizada y sustracción ilícita de hidrocarburos, sin embargo, había podido evitar que se concretaran, mediante diversos recursos jurídicos.

Finalmente, la jueza Yasmín Eréndira Ruiz, titular del juzgado décimo sexto de distrito en materia penal, rechazó un nuevo amparo que interpuso contra la orden de aprensión autorizada el 13 de mayo del año pasado por el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México.

La carpeta de investigación judicializada por la Fiscalía General de la República (FGR), sobre la que se basa la orden de aprehensión señala que Cárdenas Acuña falseó los datos de sus reportes para ocultar el robo de combustibles.

“Se evidencia su actuar doloso, pues resulta evidente que si una persona, con el rango que el imputado tenía (coordinador especialista), sólo reportó 25 tomas clandestinas de las 206 encontradas, no actúa por descuido o negligencia, sino con la intención firme de no reportarlo; dado que era una persona que al menos desde 2013 laboraba en Pemex y el cargo conferido, aunque era reciente, no conduce a determinar que le era totalmente ajeno”, señala el fallo de la jueza Ruiz.