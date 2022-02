Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Es posible que en los municipios de Tamaulipas donde el nivel de contagios de Covid-19 y las defunciones sean bajas se pueda levantar la obligatoriedad del uso de cubrebocas, como ya lo hicieron algunas entidades en Estados Unidos, informó el presidente del Colegio Médico de Tamaulipas, José Rosendo Sánchez Medina.

El especialista en Medicina Crítica aclaró que en esas localidades los indicadores están a la baja, además de que hubo más vacunados y la cuarta ola de contagios llegó antes que a México, por lo que tomando en cuenta esas consideraciones, algunas autoridades en el vecino país del norte ya tomaron esa medida, incluso en estados como Nueva York, que fue epicentro de la enfermedad.

“Eso va dependiendo de cada lugar porque es diferente la situación, según como vayan presentándose los contagios y si la incidencia ya no se va incrementando exponencialmente o se incrementa a un ritmo mucho menor; o que sí ocurran contagios pero vayan a la baja pues a lo mejor si se toman esas medidas, como la de algunos países europeos o como en Nueva York”.

Es por eso que al citar el caso de Tamaulipas, Sánchez Medina reiteró que los integrantes del Comité Estatal para la Seguridad en Salud son los que, eventualmente, pudieran evaluar la situación epidemiológica particular de cada municipio, porque no es lo mismo por ejemplo, Reynosa que Ocampo o González, y posteriormente decidir si es factible o no que se le exija a la gente cubrir su boca y nariz con ese tipo de mascarillas.

“En Tamaulipas todavía hay mucho contagio, porque hubo menos vacunados que en aquellos países, y eso hace que en aquellos lugares estén más adelantados que nosotros; aunque aquí hay municipios más pequeños con bajo contagio, donde sí se podría bajar esa medida”.