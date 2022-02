Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Más que organismos que buscaban el poder en beneficio del pueblo los partidos políticos fueron, quizá son, organizaciones criminales que piensan mayormente en presupuestos y dinero mal habido para sus cúpulas, más amantes, novios, compadres, familiares y amigos que los acompañen.

¿Ideología?, ni se le ocurra mencionar esa palabreja en medio de una asamblea de cualquiera de los partidos porque le van a mentar la madre mientras traten de comprender su significado, lo de ayer, lo de hoy, ojalá y no lo de mañana, lo que tiene verdaderamente descompuesto este México lindo y querido, es que la mayoría de los políticos no tienen más Dios que el dinero ni mayor pensamiento que ejercer el poder a rajatabla o conveniencia, casi siempre para enriquecerse.

Estamos de pie, tenemos algunas instituciones sólidas e incluso avanzamos, pero no es por obra ni gracia de esa mayoría de políticos nefastos sino por la inteligencia de los pocos que juegan realmente a la política, los que llegan a puestos de poder y hacen lo que esté en sus manos para conservar la paz.

Cierto es que pocos de los buenos llegan a puestos claves y todavía son menos los que duran suficiente tiempo en el poder, la mayoría termina frustrado y en una oficina lejana, los redunden donde no pongan en riesgo los negocios de los gandallas.

Los pocos políticos de antes, los de convicción, nunca abandonaron los partidos políticos que los vieron nacer, crecen con sus ideologías y ahí van a morir porque conocen de valores, de lealtades, de circunstancias, muchas veces prefirieron hacer la guerra interna cuando vieron que no funcionan las cosas a seguir mamando presupuestos sin ayudar al pueblo.

Hubo otros políticos, los que nacieron con dinero y se metían a los partidos por hobby o básicamente porque se disponían a despachar, tarde o temprano, como alcaldes, gobernadores, Diputados, Senadores y hasta de presidente de la República, pero en esencia no existe diferencia ideológica con los primeros mencionados, también los mueve el dinero y el poder aunque lo quieran conseguir solo por ego, vanidad o estar fregando al más pobre.

El caso de hoy es que en el PAN existen muchos de esos políticos buenos, aunque le parezca extraño el PRI también tiene infinidad de ellos, Morena no se queda atrás, porque son nuevos tiempos, la ideología acompañada por dignidad muchos la defienden desde afuera.

Ahora, la duda es si podrán aguantar los cañonazos, nomás recordar lo que era la izquierda del pasado, muy belicosa, bastante combativa por los derechos de los ciudadanos, y así siguieron hasta que a sus liderazgos fueron conquistados por el poder y cobran una doble plaza de maestro, cuando menos, y en otros casos viven casi como auténticos ricos de abolengo ya que se jubilaron sin tocar un gis.

Descrito lo anterior resulta de risa que personajes que dicen dedicarse a la política se sorprendan porque el PRI se está quedando sin militancia o por lo menos sin militantes que antaño mamaron mucho dinero ejerciendo poder y presupuestos, también están para llorar los panistas que ven brincar a los suyos al bando de Morena o el PRI, pero eso es lo de menos, lo que realmente nos debe preocupar es que los de Morena o el PAN anden tan felices de recibir tanto mugrero y ya se preparen para arribar al poder.

No hay duda, Morena y PAN se han equivocado al recibir a algunos personajes, también porque muchas veces han ejercido el poder sin mirar a su militancia, pero ese no debe ser pecado para abandonarlos, menos por quienes antaño se vieron favorecidos con puestos de elección popular, en la administración pública o de proveedores de gobiernos que los enriquecieron sin merecerlo, vaya, no se deben ir a cobijar con otras siglas nomás porque no son ellos lo que tanto les duele, los favoritos.

Una cosa más, por supuesto que en la política se vale cambiar de colores de la camisa, esto solo es justificable cuando realmente se haya abusado de un militante, cuando el partido que abandona o pretende combatir es el fuerte.

PAN, Morena, pues ojalá recapaciten, entiendan que el camino más corto no siempre es el mejor, que en sus filas tienen militantes que realmente valen la pena y merecen oportunidades.

Y de los malos no se confíe, ¿qué los buscan muchos y les ofrecen dinero para la operación política y demás?, pues como dice Vicente Fernández, “qué de raro tiene, qué de raro tiene”, si lo único que entendieron siempre es estar en un lugar donde seguir robando, ejercer poder y seguir jodiendo al más jodido como es su costumbre, vaya, muchos de los que están llegando a un nuevo organismo político no lo hacen por ideología sino por negocio, esperan recuperar toda su inversión como antiguamente lo hacían en otros partidos políticos, o, ¿no?…

Pero si, tiene razón, en muchos casos de quienes han cambiado de camiseta bien vale olvidar la historia esa, por una razón, algunos realmente también buscar servir mejor.

PREPARA UAT REGRESO A CLASES PRESENCIALES… En reunión del Colegio de Directores, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas presidido por el Rector Guillermo Mendoza Cavazos, habla la Dra. Cinthya Patricia Ibarra González, Secretaria de Gestión Escolar y representante de la UAT ante el Comité Estatal de Seguridad en Salud en Tamaulipas, expuso el comunicado emitido esta semana por las secretarías de Educación y de Salud del Gobierno del Estado, que exhorta al nivel superior al retorno a clases presenciales.

En este rubro, el Rector Guillermo Mendoza Cavazos informó a los directivos de los planteles que la Universidad está lista para regresar a las actividades presenciales de las asignaturas prácticas en campo, en laboratorios y áreas de la salud, siguiendo todas las medidas de prevención.

Detalló que todas las escuelas, facultades y unidades académicas de la UAT cuentan con un protocolo certificado por la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), lo que permitirá implementar el modelo híbrido y, conforme a la situación de la pandemia, regresar de forma gradual a clases presenciales en las semanas posteriores.

Coloque en el buscador de Facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente, y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com