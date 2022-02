Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- No vacunarse contra el Covid-19 debe tener consecuencias laborales para los trabajadores de la educación, consideró el presidente de la Asociación Nacional de Padres de Familia (ANPAF), José Alejandro Águila Argüelles.

En su consideración, en este tema de salud las escuelas deben actuar como empresas, en las que si un empleado no respeta reglas ni lineamientos el patrón puede aplicarle sanciones, que van desde apercibimientos, sanciones y/o hasta despidos, dependiendo de la gravedad de la falta.

Águila Arguelles fue cuestionado sobre si los maestros antivacunas no deben estar frente a grupo y reubicados a áreas donde no tengan contacto con niños, ante lo cual el representante de los padres de familia se pronunció por que la autoridad educativa tome medidas extremas que van desde la suspensión temporal y hasta el despido de quienes con su actitud, van en contra de la prevención del Covid-19 en las escuelas.

“Yo creo que los derechos laborales de los maestros no tienen por qué ser violentados, pero también hay derechos patronales y en toda empresa, cuando uno falta o se niega a respetar las reglas pues se le imponen sanciones que van desde las suspensiones temporales hasta el despido, y creo que ya es tiempo de que los señores maestros hagan conciencia”.

La SEP no debe caer en chantajes ni seguirle el juego a los docentes que, según ellos, no se vacunan porque no creen que exista el Covid-19, o porque el cuerpo se magnetiza con el biológico. Se trata de un asunto de salud pública, en el que todos se deben de sumar para poder contener los contagios y las defunciones, por lo que, aunque los educadores tienen derechos laborales, también los patrones los tienen.

“A los docentes les hemos dado todo el apoyo y siempre los hemos considerado como víctimas y mártires de esta pandemia, pero es momento de dar la cara por el país y la educación de los niños, y si no que renuncien, no podemos seguir soportando el juego de que no me vacuno porque no creo en la pandemia, o porque se me pega la cuchara o moneda porque tiene imanes, temores infundados que no son válidos”.

Además, recordó que una de las tres exigencias que tanto los padres de familia y el propio sindicato de maestros pusieron para el regreso a la presencialidad, es que todos los maestros estuvieran vacunados, como para que ahora muchos de ellos, la rechacen.

“Con respeto a la parte magisterial y al sindicato, en temas de salud, estar apostando al chantaje, por lo que creo que es necesario un acto de autoridad por parte de quien representa la educación de este país y del estado, en este caso de Tamaulipas. El acuerdo con la SEP fue de que sí regresábamos a presenciales con tres condiciones: que nos garantizaran salud de los maestros, personal administrativo y de apoyo dentro de la escuela, vacunados a todos y lo tomaron bien el Presidente y la SEP”.