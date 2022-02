Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.-El senador con licencia Américo Villarreal Anaya rechazó la construcción del Acueducto Pánuco-Monterrey porque técnicamente no es factible, además de que Tamaulipas tiene sus propias necesidades de agua.

En entrevista concedida a Heraldo Radio de Tampico, el senador Villarreal Anaya dijo que el proyecto Monterrey VI que pretende revivir el gobierno de Nuevo León para resolver su problema de agua en la zona metropolitana no puede ser posible porque Tamaulipas primero tiene que resolver sus necesidades del vital líquido.

Planteó que antes de considerar ese proyecto que data de 1998, se deben respetar y resolver las necesidades del recurso hídrico que enfrentan las diferentes estados donde está la cuenca del río Pánuco, como Hidalgo, México, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz y particularmente Tamaulipas, donde también existe preocupación por el desabasto de agua.

Villarreal Anaya precisó que no se puede entender la dotación del recurso hídrico a Nuevo León en base al último estudio de la CONAGUA, sobre la disponibilidad de agua en el río Pánuco que data de 1998, puesto que de ese año al 2022, aunado a las condiciones del cambio climático y el poco registro de precipitaciones pluviales las condiciones han cambiado y hoy todas las entidades y regiones que atraviesa el Pánuco enfrentan desabasto de agua.

Refirió que recientemente en el sur no se tenía suficiente abasto de agua potable para la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira, además de que los niveles de la presa Vicente Guerrero son preocupantes en el centro de la entidad.

Sostuvo que el Proyecto Monterrey VI es poco factible y no se debe tomar una decisión unilateral, porque se estaría viendo por una exclusiva ciudad, sin considerar la afectación y las necesidades de los estados directamente relacionados con el afluente.

Recordó que hay antecedentes lamentables en la relación con Nuevo León, en cuanto a los acuerdos que se llevan para el cumplimiento de la Ley del Agua de 1944 y el suministro del vital líquido para la zona colindante del río Bravo y los distritos de riego de Tamaulipas.

“Se hizo la presa El Cuchillo para guardar los excedentes del río San Juan y llenar la presa Marte R. Gómez de la que dependen los distritos 025 y 026, pero no respetaron el convenio, no se quedaron con los excedentes, se quedaron con la totalidad y a Tamaulipas le mandaron los excedentes que debieron quedarse en aquella presa nuevoleonesa”, puntualizó Villarreal.

Señaló que la CONAGUA necesita actualizar la información, porque así como Nuevo León enfrenta desabasto de agua, igual le está pasando a las otras entidades que se surten del Pánuco.

Además, se debe analizar el estudio de impacto ambiental, donde se considere no sólo la disponibilidad del agua, sino también las afectaciones en todos los ecosistemas que dependen del sistema lagunario, la flora, la fauna, los peces y las oportunidades comerciales que éstos generan.