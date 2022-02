Por Agencias

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que el gobierno de Estados Unidos financia la campaña mediática en contra del gobierno federal y advirtió que lo planteará con su homólogo estadunidense, Joe Biden.

“Si es necesario, se lo voy a plantear al presidente Joe Biden: toda la campaña en contra nuestra está siendo financiada por empresas que antes vendían medicinas al gobierno y con el dinero que ese gobierno entrega a asociaciones como la de Claudio X González (Mexicanos Unidos contra la Corrupción).

Durante la conferencia que se llevó a cabo en Tijuana, el mandatario calificó la presunta postura del gobierno de EU como una actitud injerencista, por lo que hizo un llamado para que se respete la soberanía de México.

“¡Esa es una actitud injerencista! Ningún gobierno extranjero debe intervenir en asuntos de nuestro país. No somos colonia, somos un país libre, soberano, independiente. Yo fui electo democráticamente, a mí me eligió el pueblo”.

López Obrador agregó que no solo en México se utilizan esos ataques mediáticos, “son bloques de poder mediático utilizados para robar con impunidad. Las empresas no sólo dominan los medios, son los que imponen a los gobernantes”, y describió sin mencionar su nombre, a Enrique Peña Nieto, como fue impuesto “como producto chatarra”.

Y reiteró que esa operación global de grupos de interés, no tiene nada que ver con el ejercicio de la libertad de expresión, eso está garantizado, lo importante es qué está detrás”, repuso.

ALGUNOS PERIODISTAS SON ‘MERCENARIOS DE ALTO RANGO’

El jefe del ejecutivo federal mexicano se lanzó contra algunos periodistas mexicanos, a los cuales denominó “mercenarios de alto rango“.

Hay un poder no legal, no legítimo, que se erige como grupo de presión para enfrentar los movimientos de transformación o de cambio, los movimientos en beneficio del pueblo, en contra de la corrupción, donde inmediatamente los potentados, conforman un poder mediático para atacar, calumniar y destruir”, declaró.

“Lo que estamos planteando es que esos grupos de poder, que utilizan medios de información y a periodistas, den a conocer cuánto destinan a esas acciones, y que estos periodistas famosos, que son alquilados para defender estos intereses y golpear a opositores den a conocer cuánto ganan, porque obtienen muchísimo dinero, son mercenarios de alto rango”, dijo.

Al dar un informe sobre crímenes contra periodistas, el jefe del Ejecutivo federal mexicano apuntó que no habrá impunidad en estos casos. “No se ordena desde el poder asesinar a nadie, no somos iguales. Para que no nos confundan, lamentamos mucho que pierda la vida un periodista de manera sincera, pero no es lo mismo en cuanto a la actitud que prevalecía anteriormente y vamos a continuar combatiendo la inseguridad, el crimen y la impunidad, no se va a permitir la asociación delictuosa entre autoridades y el crimen. Informar a los integrantes del gremio de periodistas del país que van a mantener protección y que no están solos”, puntualizó en la conferencia. (Apro).