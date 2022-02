Por Agencias

Ciudad de México.- El ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, no se presentó este lunes a la audiencia que tenía programada en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, por no encontrarse en México, con lo que deja abierta la posibilidad de que la Fiscalía General de la República (FGR) solicite una orden de captura.

Durante la audiencia, ante el Juez de Control Marco Antonio Fuerte Tapia, se presentó el oficio 06/2022 del Instituto Nacional de Migración (INM), en el que se detalló que desde el 6 de octubre del año pasado Anaya no ha ingresado por ninguna frontera al territorio nacional.

El Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI), de la FGR, presentó otro oficio, el 6846/2022, en el que se detalló que hasta las 7:00 horas de este lunes no había elementos para confirmar que Anaya estaba en México.

Al no presentarse a la audiencia se abrió la posibilidad de que la FGR solicite su captura, lo que no realizaron los representantes del Ministerio Público Federal (MPF), ante la explicación del Juez de Control, Fuerte Tapia.

EMILIO LOZOYA ES UN MENTIROSO Y UN RATERO: ANAYA

En el video que Anaya subió a sus redes sociales afirmó que las declaraciones en su contra fueron realizadas por Emilio Lozoya, a quien calificó como un mentiroso y ratero, por quien la FGR solicitó 54 años de prisión.

Eduardo Aguilar, abogado de Anaya, informó que la audiencia se suspendió ante la ausencia de su cliente y no iba a especular sobre las medidas que tome la FGR.

“El día de hoy no lo ha solicitado la Fiscalía, no hizo ninguna petición, bueno la Fiscalía, donde yo no puedo especular de lo que pueda pasar del futuro; en este momento lo único que le puedo decir en términos de la audiencia no se hizo ninguna solicitud”, dijo Aguilar. (David Vicenteño/Excélsior).