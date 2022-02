Por Agencias

Monterrey, Nuevo León.- El grupo Furia Rock Mty anunció la cancelación del concierto que ofrecería en abril en San Luis Potosí, debido a la negativa del gobierno de aquella entidad a ceder agua a Nuevo León, del afluente del río Pánuco.

Mediante un comunicado que difundió el jueves en sus redes, la banda publicó un comunicado dirigido a los rockeros potosinos para comunicarles que no irían a la tocada, luego de que el mandatario Ricardo Gallardo afirmara el pasado miércoles que no permitiría que se cometiera un ecocidio al ceder el recurso, que su homólogo Samuel García anuncio que traería desde el vecino estado del sur.

Expuso Furia Rock Mty:

“Por este medio comunicamos a los rockeros de San Luis Potosí que hemos cancelado nuestra presentación en dicha entidad contemplada el mes de abril, porque antes de músicos somos orgullosamente regiomontanos. Si su pueblo niega algo tan básico como el agua a nuestro pueblo, no tenemos nada qué hacer allá”.

Su decisión, especificaron es “por decisión de alianza con nuestros coterráneos”.

El anunció tenía, hasta este sábado, mil 800 comentarios, mayormente divididos entre aprobación y rechazo a esta decisión, aderezado de numerosos memes, incluso algunos posteados por la banda, sobre la recién surgida rivalidad entre los dos estados.

En días pasados, el gobernador de Nuevo León anunció su intención de revivir el plan para traer el recurso desde el río Pánuco, desde San Luis Potosí, por Veracruz y Tamaulipas, hasta la presa Cerro Prieto, al sur de Monterrey, con un ducto de 380 kilómetros de longitud.

En respuesta, Gallardo mencionó que durante su gestión, no cedería agua a Nuevo León.

“Al menos este gobierno no lo va a permitir en estos seis años que nosotros estemos al frente. No vamos a permitir que hagan un ecocidio en la Huasteca Potosina. Eso no va a suceder, por mucho que digan que el proyecto y que el contrato y que el convenio. Al menos con este gobierno no han hecho ningún convenio y no lo van a poder hacer”, dijo. (Luciano Campos Garza/proceso.com.mx).