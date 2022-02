Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Con un reporte en el Estado de 17 muertes y 351 casos diagnosticados positivos al Covid en 24 horas, tal parece que tiene razón el dirigente del SNTE en Tamaulipas, Rigoberto Guevara Vázquez cuando dice que fue precipitado autorizar el regreso total de las escuelas a clases presenciales, más cuando pinta una triste realidad, los planteles tienen mucho tiempo abandonados, no están acondicionados para un regreso seguro, es más, ni siquiera tienen agua potable suficiente para la limpieza.

Es triste, pero todos los días se confirma que muchas muertes se pudieron (y se pueden) evitar, pero poco se hace nada al respecto al ritmo que se toman decisiones de este tipo, y no crea que se necesita mucho, nomás haciendo lo que realiza en el resto de los países del mundo sería suficiente, vacunas, limpieza, infraestructura en buenas condiciones, ni siquiera es algo extraordinario, ni inteligencia en la estrategia, con sentido común y un mínimo de acciones preventivas.

Cierto, parece negligente el actuar de las autoridades, da la impresión de que la estrategia es de puros buenos deseos, lo que contradice la triste realidad, todos los días hay muertos a consecuencia de Covid y los casos siguen siendo muchos.

Obligar el regresar a clases presenciales, llevar a los niños a la escuela con toda la movilización que eso implica parece arriesgado, sin embargo, y aunque duela, hay que recalcar que no queda mucho por hacer, si acaso que el gobierno consiga vacunas para los niños lo que parece imposible, más porque no tienen en agenda esa situación los que realmente pudieran hacerlo, los del gobierno federal.

Es cierto que los maestros están inmunizados, sin embargo, ahora serán los niños los que les pongan en riesgo a ellos y todo aquel que, obligados o por gusto, no se hayan podido vacunar.

Algo más, ha de saber que los niños también se infectan, que se registran poco más de mil muertes en México, por COVID, en menores de edad e igual se tiene conocimiento que si el virus se mueve más es seguro que mutará otra vez y rápido, tanto que podrían provocar que ya no sirvan las vacunas que se aplican en este momento.

Para acabarla de amoral, el regreso a clases presenciales en todo el mundo es motivo de rebrotes, si bien ya no es tan mortal como al inicio sigue matando gente, sobre todo, a los tercos que no se quieren vacunar.

Con todo y ello ya es urgente el regreso a clases, tal vez si sea precipitado como lo dice el dirigente de los maestros en Tamaulipas, tal vez se aceleran muy gacho los de Salud y la Secretaria de Educación en Tamaulipas, pero también es una realidad que ya no queda de otra, no queda mucho por hacer en el tema sanitario más que la inversión fuerte del Estado y la federación para garantizar escuelas en buenas condiciones y esperar que pronto se comience a vacunar también a los niños o que el virus no les haga tanto daño como a los adultos en su momento.

EVALUAN REGRESO A CLASE EN LA UAT… El C.P. Guillermo Mendoza Cavazos, Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), presidió la reunión de trabajo para evaluar los avances del regreso presencial a clases en las unidades académicas, facultades y escuelas de la máxima casa de estudios en la entidad.

En la reunión efectuada en el Centro de Excelencia del campus Victoria, con la presencia de titulares de las secretarías de la administración central, y por videoconferencia, con titulares de los veintiséis planteles académicos, el Rector Mendoza Cavazos refrendó la disposición de la universidad ante el comunicado oficial emitido por las autoridades de educación y salud referente al regreso gradual, voluntario y seguro a clases presenciales.

En este contexto, el C.P. Mendoza Cavazos constató en voz de los directores y directoras las experiencias que han tenido en sus respectivos planteles, a partir de la implementación del modelo hibrido para este retorno.

Se destacó que en lo general ha sido un buen regreso a estas actividades, y que al respecto, existe una gran aprobación y disposición tanto por estudiantes y docentes de la UAT.

Puntualizó el Rector que el retorno es voluntario, y que en todo momento, se ha dado seguimiento a las disposiciones de las autoridades de educación y salud del estado, luego de comentar a los directivos que se estará trabajando para ir avanzando y mejorando en este importante esfuerzo que se está haciendo en cada una de las dependencias académicas de la Universidad.

Destacó que en estos avances, todos los planteles cuentan con la aprobación correspondiente de las autoridades, así como el distintivo “Escuela Segura” emitido por la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) con sus respectivos protocolos.

EN REYNOSA SE REUNEN GOBERNADORES CON EMBAJADOR DE ESTADOS UNIDOS… Este miércoles Reynosa es ciudad sede del segundo encuentro de los gobernadores del noreste del país y la embajada de Estados Unidos en México, representada por el embajador Ken Salazar.

En el encuentro Hubo 3 mesas de trabajo donde se analizaron los temas de Infraestructura fronteriza binacional, Energía y Medio Ambiente y migración.

El encuentro se desarrolló en el Centro de Convenciones de Reynosa (Expo TAM – Reynosa).

Los mandatarios, Francisco García Cabeza de Vaca de Tamaulipas, Samuel García Sepúlveda de Nuevo León y Miguel Ángel Riquelme Solís de Coahuila, junto con el Embajador fijarán un posicionamiento sobre los resultados de este segundo encuentro.

El primer encuentro se desarrolló en Nuevo León.

A los gobernadores le acompañan los secretarios general de su gobierno y otros secretarios de gabinete, cuya función está relacionada con los temas a analizar.

Asistoeron también los cónsules de Estados Unidos de Nuevo Laredo, Deanna Kim, Matamoros , Yolanda A. Parra y Monterrey Roger C. Rigaud, y representantes de CBP con sede en la frontera de Texas.

En la reunión también estuvieron presentes Richel M. Poynter Subsecretaria Adjunto por México y Canadá de la Oficina de Asuntos para el Hemisferio Occidental.

