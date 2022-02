Por Agencias

Madrid, España.- El presidente de la Federación Polaca de Futbol (PZPN), Cezary Kulesza, anunció este sábado que la selección de Polonia no jugará la eliminatoria de repesca para el Mundial de Qatar 2022 ante Rusia, una decisión que han apoyado internacionales como el delantero Robert Lewandowski.

«¡No más palabras, es hora de actuar! Debido a la escalada de agresión rusa hacia Ucrania, la selección polaca no tiene intención de jugar el partido de repesca contra Rusia. Esta es la única decisión correcta. Estamos en conversaciones con las federaciones Suecia y República Checa para presentar una posición común a la FIFA», confirmó Kulesza en la red social Twitter.

Polonia y Rusia deben jugar el próximo 24 de marzo las semifinales de la repesca para la cita mundialista, y el ganador deberá enfrentarse posteriormente, el 29 de marzo, al vencedor del cruce entre Suecia y República Checa para saber quién estará en Qatar.

Tras las palabras de Kulesza, varios internacionales polacos apoyaron su decisión. «¡Es la decisión correcta! No me puedo imaginar jugar un partido con la selección rusa en una situación en la que continúa la agresión armada en Ucrania. Los futbolistas y aficionados rusos no son responsables de esto, pero no podemos hacer como que no pasa nada», explicó en Twitter el delantero del Bayern de Múnich Robert Lewandowski.

El centrocampista Mateusz Klich también afirmó que los internacionales habían decidido «juntos» que no se enfrentarían a Rusia. «No es una decisión fácil, pero hay cosas más importantes en la vida que el futbol. Nuestros pensamientos están con la nación ucraniana y con nuestro amigo de la selección nacional Tomasz Kedziora, que todavía está en Kiev con su familia», explicó.

Varios deportes ya cancelaron o reubicaron campeonatos fuera de Rusia, con la Fórmula 1 o la final de la Champions de futbol, después de que comenzase la ofensiva rusa en Ucrania este miércoles. (Europa Prees).