Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Al término de las precampañas, el próximo jueves, los aspirantes a gobernador tendrán oportunidad de afinar estrategias para superar las debilidades que evidenciaron en la presente etapa del proceso electoral.

Este tiempo que seguirá, antes de iniciar la campaña, sirve a partidos y aspirantes para resolver las quejas y problemas que se dan en lo interno e igual a fin de enfocar su discurso en cuanto a contenido y estilo; ver lo del material propagandístico a utilizar; planear lo del tema mediático, así como el trabajo que realizarán, de manera organizada, a nivel de territorio, para atraer la simpatía y apoyo de los electores.

Los posibles contendientes y sus institutos tienen el reto de llegar al registro y entrar a la campaña sin arrasar inercias domésticas que les afecten a la hora de estar inmersos en la competencia que inicia el 3 de abril y culmina el 1 de junio; es decir, tendrán 60 días para “ganchar y amarrar” a los ciudadanos.

Es claro que la lucha electoral estará focalizada entre el aspirante de Morena y sus aliados del PVEM y PT, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA y el abanderado de la coalición: PAN, PRI y PRD, CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS.

Con respecto al posible candidato del MC, ARTURO DÍEZ GUTIÉRREZ NAVARRO, todavía esta lejos de ser competitivo pese al esfuerzo que hace para obtener una mejor aceptación de la “raza”.

De ahí que llama la atención lo que harán VILLARREAL ANAYA y VERÁSTEGUI OSTOS para alzarse con la victoria.

Cabe apuntar que AMÉRICO, si bien continúa siendo el adversario a vencer, trae debilidades que no puede ignorar porque incidirían negativamente en la votación.

Sería un error no desactivar a la ex alcaldesa, MAKI ORTÍZ DOMÍNGUEZ, misma que persiste en el alegato legal para que se reponga el proceso interno de Morena, lo que no prosperará pero no por ello se debe dejar suelta a la ex panista.

Otro pendiente es ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN, el cual, al reactivarse mediante giras en el estado, no para de cuestionar al precandidato de su partido y a la dirigencia nacional por lo del método de selección del aspirante de la 4T.

Un tema que igual es sensible y persistirá en la campaña, es el de la relación “oscura” que sostuvieron connotados morenistas, entre estos el diputado ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, a los que se relaciona con los empresarios de apellido CARMONA, presuntamente ligados a actividades ilícitas.

De igual manera, VILLARREAL ANAYA tendrá que ser contundente al subrayar los fracasos, promesas incumplidas y hasta actos de corrupción, si se comprueban, de la administración estatal, de FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, y subrayar la diferencia en torno a lo que él representa.

Lo bueno es que cuenta con la colaboración de conocedores del manejo de comunicación política y propaganda.

Cabe apuntar que no se sabe si el coordinador de campaña de AMÉRICO, CARLOS CANTÚ ROSAS VILLARREAL, seguirá operando desde el exterior o mediante la protección de la justicia, podrá regresar a Tamaulipas a realizar, en vivo”, la encomienda que le asignaron.

Fundamental para la causa de Morena y aliados será las estructuras básicas con las que cuenten en el la ciudad y el campo. Ahí es donde, por lo general, se marca la diferencia.

Entre las fortalezas de AMÉRICO se encuentran su desempeño profesional en el área de la salud y se le reconoce como alguien honesto.

Con respecto a VERÁSTEGUI OSTOS, tendrá que ver la forma de que, sin deslindarse del PAN y del titular del ejecutivo, pueda ponderar el proyecto que representa.

Porque es notorio que hay molestia de parte de los tamaulipecos, al menos de la mayoría, con relación al albiceleste y no se diga hacia el gobernador y su actuar.

El caso más ilustrativo es municipio de Victoria pero en Reynosa tampoco puede decirse que tal binomio sea muy apreciado.

Al Truco le sentó bien lo de la coalición debido a que le permite hablar del proyecto y no de su instituto y de su jefe político. El añadido es que cuenta con la habilidad para hacer acuerdos con prontitud y sumar.

Su colmillo es evidente al centrar la atención pública en su origen y lo de la cultura del esfuerzo de donde viene, además de ponderar lo de la seguridad que, dicho sea de paso, en la etapa de la contienda que esta por venir, puede convertirse en un arma de dos filos, principalmente si se entra al terreno de la llamada guerra sucia.

Cabe apuntar que el ex titular de la General de Gobierno trae a LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ SÁNCHEZ, en la coordinación de campaña y a un equipo experimentado equipo lo que respecta a medios, producción e información.

El que se sabe por ahí anda pero esta lejos de prender entre las “masas” de la entidad es ex munícipe capitalino, ARTURO DIEZ.

A juzgar por el material de propaganda que manejan para ponderar al precandidato, si bien da en que hablar no es para bien.

Un apriete de tuercas a los que le manejan la imagen y agenda no estaría mal. Lo que les va a sobrar a parir del jueves será tiempo para hacer ajustes.