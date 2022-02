Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En tanto la agencia aduanal no verifique la documentación de los vehículos usados de procedencia extranjera y su historial en los Estados Unidos, y que éstos aprueben la verificación física-mecánica de una agencia se podrá determinar si esas unidades son susceptibles de nacionalización y entregar el pedimento de importación definitiva a sus propietarios

Hasta hoy, y en tan solo cuatro días, la Organización Nacional para la Protección del Patrimonio Familiar (ONAPPAFA) ha integrado más de 270 expedientes de igual número de vehículos usados de procedencia extranjera susceptibles a ser regularizados.

El coordinador estatal de la organización, Benito Villela Sáenz informó que esos expedientes, conformados por el título de propiedad, identificación del INE, la CURP y el comprobante de domicilio, están en manos de la agencia aduanal que está verificando esos documentos y conociendo el estatus de la unidad, a través del sistema de información CARFAX, el cual muestra toda la historia del vehículo e indica todas las incidencias que tuvo antes de ser ingresado al país.

“Desde ayer martes la agencia recibió la documentación y la está revisando y corriendo los CARFAX, que son los historiales en los cuales se señala una serie de incidencias por las cuales un vehículo puede ser ‘nacionalizable’ o no”.

Reiteró que después de pasar ese filtro, los carros tienen que aprobar el examen ecológico que estará a cargo de una empresa verificadora de gases contaminantes avalada por la Semarnat y solamente en caso de aprobar dicha revisión se concluye el trámite y se entregará el pedimento de importación al propietario.

“Esos vehículos aún no están regularizados, no podemos saber si se pueden nacionalizar o no, porque la agencia está revisando la información documental y con el número de serie en un sistema de información estadounidense que se llama Carfax, que no es otra cosa que el historial del vehículo y revisa 22 incidencias bajo las cuales el auto pudiera ser rechazado, pero ahorita la agencia está en esa etapa. Ya después se presenta en las oficinas la empresa verificadora para hacer la revisión física-mecánica de las unidades”, puntualizó

