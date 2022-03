Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- A pesar de ser una de sus principales tareas en la construcción de la democracia de México, el Instituto Nacional Electoral (INE) no cumple con su función y, por el contrario, trabaja por todos los medios para bloquear la consulta de revocación de mandato que se llevará a cabo el 22 de abril de este año, acusó Tomás Sánchez Lara.

“La gente con la que nos acercamos, muchos conocidos que nos auxilian en sus comunidades, dicen que ahí no llega información del INE, y ya nos mencionan que no habrá casillas en sus lugares de origen, son enfáticos: el INE bloquea la consulta de revocación, no les interesa que la gente participe”.

Uno de los activistas y promoventes de este histórico ejercicio que por primera vez se llevará a cabo en México, descalificó la postura de la organización Misión Rescate México, que prácticamente pide al ciudadano abstenerse de votar en esa consulta, para que ese “silencio”, en las urnas sea interpretado como un rechazo a su gobierno.

“Ya están preparando el camino para decir que el silencio es una respuesta, que la gente no salió a votar, pero si la gente no votó no es porque no quiso es porque no le dieron oportunidad”.

Por su parte el INE le apuesta al desconocimiento de la población, pues al no informar con precisión ni convocar a la gente a participar en este proceso, además de limitar el número de casillas que se instalarán para tal fin, le está negando la oportunidad al ciudadano de participar.

“El INE no está haciendo su chamba y está buscando por todos los medios que se bloquee, el propio Instituto está siendo un ente golpeador, es un instituto al que se le paga para que la gente pueda participar democráticamente y lo que hace es no hacer nada buscando que el ciudadano no tenga la información precisa, es claro que no la hay”.

Tomás Sánchez dijo que le queda muy claro que el INE está bloqueando la consulta para decir, en su momento, que a los ciudadanos no les interesó salir a votar, cuando fue el propio Instituto el que se encargó de que la gente no pudiera participar.

“Están buscando que la gente no participe, si el INE no pone suficientes casillas para ir a votar, buscan que la gente no participe. Lo dije claro, si el INE no pone casillas ese es el discurso que sacarán, si la gente no tiene acceso para votar como no lo tuvo en la consulta popular del juicio a ex presidentes en el que solamente se pusieron 57 mil casillas, que son muchísimo menos de lo que son en realidad, que nos costó 500 millones en ésta que nos cuesta mil 500 millones de pesos se vuelve a poner la misma cantidad de casillas”.