Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La imposición de las cenizas es un acto de fe que compromete a quienes la reciben a vivir la Cuaresma y a prepararse para la fiesta de la Pascua, declaró el padre de la Iglesia de San judas Tadeo, Xavier Pérez.

El párroco advirtió que, bajo ninguna circunstancia, las cenizas pueden ser entregadas en porciones individuales a los creyentes para llevarla a sus casas e imponérselas ellos mismos o a sus familiares, y reiteró que la persona debe acudir a recibirla a la Iglesia porque es un acto de fe que marca el inicio del camino cuaresmal.

“La ceniza no se lleva a nadie, aunque esté enfermo, un enfermo no necesita la ceniza, la ceniza no es para llevarse porque es un acto de fe y la persona que va a recibirla es porque va a comprometerse a vivir la Cuaresma y a prepararse para vivir la fiesta de la Pascua; esa es la razón, quien recibe hace un compromiso, nada más”.

Definió que la Cuaresma es el periodo de preparación que ofrece la Iglesia para esforzarse personal y comunitariamente, logrando así una mayor madurez como cristianos.

Recibir la ceniza es reconocer públicamente nuestros pecados y el deseo de volver a Dios; no tiene un sentido de conversión interior; tiene valor si produce limitaciones.

El padre Xavier Pérez informó a los fieles católicos que quienes no puedan, por cuestiones laborales o de otra índole, acudir este miércoles 2 de marzo, que también pueden ir a recibir la ceniza el jueves 3, viernes 4 y sábado 5 de marzo a las 6 de l tarde en la capilla de María Reyna.