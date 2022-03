Por Agencias

Ciudad de México.- El presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, anunció que las barras visitantes ya no podrán entrar a los estadios como medida preventiva para que no se repitan los hechos de violencia registrados en el estadio de La Corregidora, en el partido Querétaro-Atlas.

El directivo dijo que se analiza qué pasará con los grupos de animación de los clubes del futbol mexicano, pero que no se descarta que desaparezcan, por lo que esta misma semana (el martes) habrá una asamblea extraordinaria en la Liga MX para decidir el futuro.

“Las barras visitantes a partir de hoy ya ni podrán ir a los estadios”, declaró Arriola.

“¿Cuáles son las reglas para que los grupos de animación acudan o no acudan? Tener mecanismos de identificación digital de los asistentes para tener un mecanismo de prevención. Estamos tomando acciones correctivas y sancionatorias y mirar hacia el futuro sobre este grave problema que estamos enfrentando con los grupos de animación”, añadió el presidente de la Liga.

Por su parte, el presidente del club Querétaro, Gabriel Solares, informó en durante el partido Querétaro-Atlas había alrededor de 600 elementos de seguridad: 358 de seguridad privada, 100 estatales y 150 municipales, lo cual es correcto de acuerdo al protocolo establecido antes del partido.

“Esos 600 cumplen para el partido que se celebró. Todos vimos que fueron superados fácilmente y no hubo un dispositivo correcto, no tanto por el número, si no por las funciones. La estrategia que diseñó la Liga, los (policías) municipales y el club lamentablemente no fue en la forma correcta”, reconoció Gabriel Solares.

Asimismo, el también dueño del club Gallos Blancos de Querétaro informó que la barra del Querétaro (La Resistencia) está integrada por 3 mil 500 elementos que no están credencializados, pero que sí tienen perfectamente identificados a los líderes, así como a quienes acuden de forma más frecuente a los partidos. Aclaró que ellos no los dotan de boletos.

“Esta semana tendremos una asamblea extraordinaria (con los dueños de los clubes) en la Liga para ver cuáles son las medidas que promoveremos. Para nosotros es prioridad concluir con todo tipo de barras y grupos de animación para salvaguardar de ahora en adelante la seguridad de las personas”, añadió Solares.

Mikel Arriola no quiso hablar acerca de si algunos de los agresores ya fueron identificados y localizados, pues precisó que eso entorpece las investigaciones de la Fiscalía del estado de Querétaro.

Por lo pronto, el estadio La Corregidora está vetado para el futbol hasta que la Comisión Disciplinaria tome una decisión

Arriola no descartó la desafiliación del Querétaro de la Liga MX.

“Todos los escenarios están sobre la mesa, pero hay que analizar la evidencia porque no se puede tomar una decisión sin la visión de todas las partes. Por eso la investigación (de la fiscalía y de la Comisión Disciplinaria) tiene que ser expedita y eficiente. Nuestro reto de corto plazo es generar una respuesta clara, un castigo, y revertir este proceso pues al ser un evento tan grave se desgastó nuestro futbol”, agregó Arriola.