Por Agencias

Ciudad de México.- Si la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut) deja que el equipo Querétaro siga en la Liga MX, “agárrate, porque a toda esta gente la van a conocer”, advirtió Jonathan “El Reno”, integrante de La Barra 51, del Atlas.

“El torneo pasado hubo saldo blanco con la gente del Atlas”, dijo el aficionado en el marco de la trifulca del sábado anterior en La Corregidora, durante el partido entre Querétaro y Atlas.

Un aficionado al Atlas escribió en Twitter que se debe desintegrar a La Barra 51.

“Hay que hacer historia en memoria de los hermanos caídos, siendo los primeros en desaparecer”, escribió el 6 de marzo, en sus redes sociales, un día después de la riña.

Ese mismo día, posteó que deberían desintegrarse ya porque “son un cáncer” y calificó a “El Reno” como uno de los personajes más nefastos que existen.

“Un hombre que sin Barra se le acaba la vida, vende bengalas y no desaprovecha cualquier oportunidad donde ve una cámara para mostrar lo detestable que es”.

Además, compartió un video donde hay personas tiradas, desnudas y golpeadas por personas que traen chamarras o playeras del Querétaro.

Lamentó que gente de Saúl “El Canelo” Álvarez haya depositado 100 mil pesos a “El Reno” para apoyar a las familias de las víctimas.

Adjuntó un video donde “El Reno” da instrucciones para cuando haya pleitos entre aficiones. “El código número uno: Cuando está en el piso, no se patea, no se toca. Es un código. Punto número dos: no familia. Y esos códigos son del 13/12, en un mundial y nosotros que estamos en este mundo también corremos riesgo de que nos toquen”.

De acuerdo con un comunicado de la Liga BBVA MX, la Federación Mexicana de Futbol aplicará estas sanciones:

-No se permitirá el ingreso de grupo de animación (barras) visitantes.

-Inhabilitar a la actual administración del Querétaro integrada por Gabriel Solares, Adolfo Ríos, Greg Taylor y Manuel Velarde por 5 años de cualquier actividad de gestión y administración relacionada con cualquier club afiliado a la FMF.

-A los culpables se les prohibirá de por vida la entrada a los estadios.

-Los clubes no podrán dar ningún tipo de apoyo a los grupos de animación. El club que sea sorprendido tendrá como sanción, en automático, veto de plaza en su siguiente partido como local y una multa de 3 mil UMAS y, en caso de reincidencia, la sanción podría incrementarse.

-Todos los clubes deberán contar con un proceso obligatorio de credencialización de sus grupos de animación para ingresar a su zona destinada en el estadio.

-El manejo de los grupos de animación, dentro y fuera del estadio, será por parte de las autoridades estatales, municipales y públicas, quedando prohibido que los operativos sean con elementos de seguridad privada.

-Para la temporada 2022-2023 será obligatorio la implementación del FAN ID de todos los aficionados que ingresen en la zona de grupos de animación local, adicional a la credencialización obligatoria y a la implementación de sistemas de reconocimiento facial, para posteriormente implementarlo a todos los aficionados. (Apro).