Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Sin que le ganen sus filias o sus fobias, ¿cuántas posibilidades existen de que Américo Villarreal Anaya no sea candidato de Morena a la gubernatura del Estado?, tiene razón, son cero, según su propio partido y los que están en alianza con el mismo, ninguna, nada, es decir, ellos afirman que a como dé lugar el doctor aparecerá en las boletas.

Lo anterior viene a colación porque este miércoles corrió como reguero de pólvora que Villarreal Anaya había sido tumbado de la candidatura por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación atendiendo un recurso que interpuso la ex alcaldesa de Reynosa Maky Ortiz, lo que está bastante lejos de ser real por la simple y sencilla razón de que ni siquiera existe esa figura de candidato en este momento, existen procesos de selección, vendrán los registros y, luego de ello, cuando la autoridad electoral lo confirme, habrá ahora si candidatos, esto ocurrirá en unos 20 días, más o menos, concretamente lo que ocurrió fue que le ordenaron a Morena corregir un procedimiento y ya.

Con un añadido, legalmente no existen formas de obligar a un partido político a tener un candidato o candidata, quizá les puedan tumbar algunos porque no cumplen con la ley, tal vez si no acatan disposiciones de paridad de género les digan que cambien a una mujer por un hombre o viceversa, pueden suceder algunas cosas como que superen los gastos de precampaña y pierdan la posibilidad de ser candidatos, pero nunca la autoridad va a obligar a colocar a una mujer o un hombre de candidato si hay equidad, menos le puede dar un nombre a un partido y obligarle a que le registre a menos, insistimos, que coincidan muchas variables, es decir, si las posibilidades de que Américo deje de ser candidato son de cero, las que tiene Maky Ortiz de ser ella la candidata todavía son mucho más lejanas.

Con esa explicación sobra decir que lo único que está ocurriendo en este momento, y a favor de Villarreal Anaya, es que lo están haciendo la víctima y, penosamente, a la ciudadanía le gustan los que aparentan ser débiles, los que presuntamente están siendo agandallados, los que parece están en contra de la autoridad.

Exacto, el casi candidato de Morena a la gubernatura de Tamaulipas está recibiendo toda una campaña gratis y muy efectiva.

Si, puede ser que hoy pegue en el ánimo de sus seguidores todas esas versiones de que no será candidato, tal vez lo dañen por unos días, sin embargo, para una temporada en la que casi ni pueden hablar, estar en el centro del debate hasta es un beneficio, más cuando irremediablemente sus enemigos y amigos lo verán registrado como candidato, haciendo campaña.

Hace seis años, por estas mismas fechas, la candidatura del ahora gobernador sufrió un tropiezo, torpemente los del PRI habían alentado recursos para frenarla con el argumento de que era candidato único y no debió hacer precampañas Francisco García Cabeza de Vaca, efectivamente, se perdió unas horas de campaña porque los tribunales lo sacaron de la jugada, vinieron recursos ante el TRIFE y en pocos días ya estaba de nuevo, más fuerte que nunca, es más, ya no lo alcanzaron.

Por increíble que parezca al gobernador actual sus enemigos del PRI le hicieron la campaña y gratis, cuando el Tribunal lo sacó de la jugada había caído en un bache del que parecía no iba a levantarse, el error del grupo en el poder, que era priísta, fue ese acto de intentar cerrarle el paso a la mala, dice el adagio que en política lo que no mata fortalece y eso sucedió, lo impulsaron, tanto, que ya no le vieron ni el polvo.

Lo que ahora ocurre con Américo Villarreal por la razón arriba expuesta hasta parece un Deja vú, algo que es único, pero da la impresión ya habíamos visto y que podría tener el mismo final de hace seis años si los enemigos de Morena no hacen algo inteligente para quitarle tantos reflectores.

RECORRE GOBERNADOR COMPLEJOS DE SEGURIDAD… El Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca visitó y supervisó los trabajos concluidos en el Complejo de Seguridad en Matamoros, edificación que fortalece la cobertura policiaca en esta región, siendo el quinto en operaciones en Tamaulipas.

Los 5 complejos de seguridad en Tamaulipas están ubicados en Nuevo Laredo, Reynosa, Zona Conurbada Sur, Ciudad Victoria y Matamoros, estos tienen como objetivo el brindar albergue a elementos policiacos desplegados en las regiones, además de ser centro de profesionalización en diversas materias.

El Complejo de Seguridad de Matamoros contempla instalaciones equipadas con dormitorios en 3 niveles con capacidad de 300 elementos y mandos, comedor, oficinas administrativas, armería, enfermería, lavandería, área de esparcimiento con multicanchas, una palapa y estacionamiento, además de obras complementarias como planta tratadora de aguas residuales, cuarto de bombas y calderas.

Los complejos regionales de seguridad son parte esencial en las operaciones de la Policía Estatal, sumándose a la infraestructura desarrollada para fortalecer la seguridad en Tamaulipas, tales como los C-4 en Tampico, Ciudad Victoria, Mante y Nuevo Laredo, las 25 Estaciones Tam instaladas cada 50 kilómetros en la red carretera y el Centro de Vigilancia Tamaulipas (CV5), cuyo objetivo es monitorear las 24 horas las casi 5 mil cámaras instaladas en sitios estratégicos de 25 municipios de la entidad.

Recientemente el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca dio a conocer importantes avances en materia de seguridad como la disminución del 28 por ciento en índices delictivos ubicándose entre las 6 entidades del país con menor número de hechos delictivos, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

