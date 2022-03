Por Agencias

Ciudad de México.- Al compartir una “reflexión” a propósito de la guerra en Ucrania, Ana Elizabeth García Vilchis, responsable de la sección “Quién es quién en las mentiras” que se presenta en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, llamó a no caer en “manipulaciones informativas”.

La funcionaria pidió actuar con prudencia, buscar y consultar fuentes fiables, y no compartir datos que no estén verificados. “Digamos no a la guerra, sí a la paz, sí a la libre circulación de contenidos y también al derecho de réplica, no a la violencia, sí al diálogo”, añadió.

En su sección, García Vilchis se refirió a la manipulación de un video de la televisión rusa para “difundir mentiras sobre el presidente López Obrador” y a las críticas en redes sociales al presunto uso de los colores de la bandera rusa en edificios públicos, cuando en realidad se trató de una celebración del aniversario de la independencia de República Dominicana.

“La semana pasada se difundió un video a través de la cuenta de TikTok, Cultura Pop, de XXLL, en el cual se alteró el contenido de un noticiero ruso y de un mensaje de Vladimir Putin. Mediante subtítulos, se decía que el mandatario ruso cuestionaba la postura del presidente de México respecto a la guerra y que habría consecuencias graves para nuestro país. Un verdadero disparate”, dijo García Vilchis.

“El video fue borrado, pero se viralizó a través de otras redes sociales como Facebook y Twitter, y fue enviado como cadenas en aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp y Telegram. El video armado es falso, pues el video real es de 2018 y se trata de un informativo de Rusia que está dando la noticia de que el mandatario ruso celebró el triunfo de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México, pero así se las gastan en su pretensión de desprestigiar al presidente”, añadió.

Después García Vilchis se refirió a quienes desde redes sociales cuestionaron que edificios públicos de la capital del país fueran iluminados con los colores de la bandera de República Dominicana, al denunciar que se trataban de los colores de la bandera rusa.

Recordó que el domingo 27 de febrero, con motivo del 178 aniversario de la Independencia de la República mexicana, la Ciudad de México se unió a las celebraciones iluminando los edificios públicos con los colores de la bandera dominicana durante cinco horas.

“Dos días antes, la embajada del país caribeño lo había informado, había informado sobre esta celebración conjunta, pero a pesar de ello, en redes sociales circularon críticas porque decían algunos que se estaba iluminando los edificios de la ciudad con los colores de la bandera rusa en apoyo a ese país en guerra, lo cual es totalmente falso”, aseveró.

Y luego citó un tuit que criticó esos señalamientos: “No importa -es de Poncho Gutiérrez-no importa que la embajadora de República Dominicana ya saliera a confirmar que las luces de los colores en el Zócalo son un homenaje a su aniversario de independencia. Si los derechairos dicen que es la bandera de Rusia es la bandera de Rusia. Entiendan, chairos tercos”.

Al concluir su intervención, García Vilchis compartió una reflexión relacionada con el conflicto entre Rusia y Ucrania.

“Es muy conocida la frase de que la primera víctima en una guerra es la verdad, no queda duda de ello en el actual conflicto bélico provocado por la invasión de Rusia sobre Ucrania.

“Los medios de comunicación y las redes sociales se han convertido en una extensión del campo de batalla, y como en la guerra todo se vale, la mentira, la desinformación, las noticias falsas, hasta las distorsiones parecen ganarse a la población a su causa.

“Por si fuera poco, en las redes sociales se aíslan o censurar contenidos según los intereses de las empresas que las administran. Una sociedad democrática no puede permitir la censura ni por privados ni por gobiernos, como hoy ocurre con Twitter, Facebook, YouTube y otras redes sociales.

“Desde este espacio hacemos un llamado a no caer en manipulaciones informativas, a actuar con prudencia, a buscar y consultar fuentes fiables, y a no compartir datos que no estén verificados. Digamos no a la guerra, si a la paz, sí a la libre circulación de contenidos y también al derecho de réplica, no a la violencia, sí al diálogo”, concluyó. (Apro).