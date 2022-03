Por Agencias

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó a los dueños de medios de comunicación que registren a sus trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para garantizar servicios de salud, acceso a vivienda y jubilación a reporteros.

Dijo que, en los próximos días, el coordinador general de Comunicación Social, Jesús Ramírez Cuevas, presentará un proyecto para apoyar desde el gobierno federal a periodistas que no tienen acceso a servicios de seguridad social en el país.

“Estamos viendo la forma en que se le pueda garantizar la seguridad social a periodistas destinando una parte del presupuesto de publicidad que tiene el gobierno. Ya no es mucho, ya no es como antes, pero sí nos puede alcanzar para pagar una especie de prima, una especie de cuota y garantizar la seguridad social de los periodistas que no cuentan con la seguridad social”, expresó.

El mandatario aseguró que la mayoría de empresas enfocadas en medios de comunicación otorgan beneficios laborales a los reporteros, y el problema de precariedad laboral que han detectado se encuentra en los periodistas que se denominan «independientes».

Al preguntarle si este esquema no le va a quitar la responsabilidad a los dueños de los medios de comunicación que reciben recursos públicos en sus empresas a través de publicidad oficial y no garantizan seguridad social a sus trabajadores, el presidente López Obrador dijo:

“En las empresas hay seguridad social, cuando menos hay seguro, esto es porque hay muchos periodistas independientes, vamos a decir, que ellos mismos son sus patrones, viven al día y no tienen para la seguridad social”, dijo para explicar el enfoque del proyecto de apoyo a reporteros que diseña el gobierno federal.

“Pero, de todas maneras, la recomendación a los medios es que, si son empresarios, pues tienen que tener a sus trabajadores en el Seguro Social y garantizarles todas las prestaciones como cualquier otro trabajador, por ley, pero vamos a trabajar eso”, indicó. (Ezequiel Flores Contreras (Apro).