Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Sobrevaluada o no, grupos y partidos se disputaron su “cariño electoral” por meses. Pensaban, piensan que marcará el destino de los candidatos a Gobernador.

Y ella, Maki Ortiz Domínguez, aunque con renuencia, se dejó enamorar por los galanes azules y morenos a quienes hizo dar vueltas sin darles el ansiado “sí”.

Finalmente, el papel que jugará la ex de Reynosa en las campañas que vienen fue precipitado por un incidente ocurrido el lunes en aquella frontera, cuando diputados y alcaldes de extracción morenista se toparon con el Gobernador en el primer informe que rendía a los ciudadanos.

Palabras más, palabras menos, según lo publicaron en redes, los despidió del evento por no estar invitados (aunque llevaban el documento), con excepción del cachorro Makito Peña y la presidenta de Díaz Ordaz, a lo que en solidaridad con sus compañeros legisladores, se retiraron también del lugar.

Falta de reglas de urbanidad parecen haber definido la actuación de la señora ¿dejar a su retoño solo? Nunca jamás.

Desde los días previos se dejó traslucir que la matriarca y su crío bailarían al son de Morena, ante la imposibilidad de volver con aquellos que a punto estuvieron -y están- de meterlos a la cárcel por cualquier razón ¿síndrome de Estocolmo?.

Sería la respuesta psicológica de simpatizar, identificarse con su victimario, compartir situaciones comunes y hasta desarrollar sentimientos de compasión ¿así es?.

Los amores en disputa no son cualquier cosa. El muchacho alcanzó poco más de cien mil votos en la elección de junio pasado ¿los conservará? No deja de ser la autoridad del pueblo y ahí se concentra poco más del 20 por ciento del padrón estatal.

Y ella, que en los hechos solo representa un voto, en su tiempo llegó a conquistar oficialmente 150 mil almas (una versión señala que los inflaron desde el cuarto de guerra panista).

No les queda otro camino luego que el grupo celeste reconquistó el Congreso y tiene a su servicio el brazo ejecutor de las venganzas políticas, la Auditoría Superior, donde se arman los embates contra enemigos y desertores.

Maki sigue con “hebra” pendiente. Según la fiscalización de la cuenta pública del 2020, encontraron decenas de contratos con “cola”, recursos federales cuya supervisión corre a cargo de la Auditoría de Tamaulipas por un convenio de colaboración.

Hay ocho obras que no se encuentran ni en fotografía, otras nueve de las que no existen actas de entrega recepción y en cinco no se presentó relación de pagos, solo por mencionar algunos ejemplos.

De los egresos del ejercicio se le auditaron 900 millones que representan el 57 por ciento del total, donde quedó a deber 55 millones de pesillos que la pueden llevar al fresco bote.

Hay amparos tramitados por madre e hijo. Uno para tratar de protegerse por acusación de lavado de dinero para la compra de mil 500 hectáreas en el municipio de Cruillas ¿para dónde hacerse?.

Cuando no puedes vencer al enemigo únete a él, dice la voz popular ¿es lo que esperaban hacer?. Carlos Peña empieza en la ruta del poder, es su primer encargo y por lo que se ve tiene futuro.

Las cuentas públicas anuales seguirán en manos de Acción Nacional. El Auditor Jorge Espino Ascanio tiene posibilidades de permanecer en el cargo hasta el año 2032, según la legislación renovada por los integrantes de la 64 legislatura, antes de irse.

Nunca será lo mismo que un ex alcalde de Jaumave de extracción panista, por ejemplo, como César Rodríguez García, tenga una “cola” de 3.6 millones, a los 55 de Doña Maki. Hay justicia a secas y perdón para los amigos y partidarios.

Por cierto, en ese municipio de la zona árida, el buen César quiso dejar a su esposa en la chambita municipal, como se lo avalaron desde Palacio de Gobierno. Fue lo que ocasionó la derrota celeste a manos de un independiente, “Gallo” Gallardo, aunque también “arreglado”.

Espino sabe bien por dónde actuar. Tiene preferencias por ayuntamientos sin importar, en otro ejemplo, si el presupuesto de Bustamante es distraído en familia por Maricela y Brisa, madre e hija, ex presidenta y presidenta en funciones, aunque aquella es la que tiene la llave de la canasta.

Por cierto, es tiempo de nuevas definiciones. Enrique Meléndez Pérez, fundador de los partidos Panal y Redes Sociales Progresistas en Tamaulipas, ambos que fueron propiedad de Elba Esther Gordillo, acaba de definirse por Morena.

Si alguien conoce los entresijos de la lucha política estatal es él. Jugó en primer lugar por las diputaciones plurinominales de RSP. El desencanto es que consiguió 15 mil sufragios. Antes había sido diputado federal por el PRI, distrito El Mante, y candidato por el extinto Nueva Alianza.

Y causó sorpresa la detención del ex gobernador de Nuevo León, Jaime “El Bronco” Rodríguez Calderón. Quiso ser presidente de México por la libre y gastó millones del erario en recabar firmas. No se la perdonaron ¿le cortarán la mano como él pedía para los rateros?.

El viernes el INE calificará las cuentas de gastos de los precandidatos partidistas e independientes al Gobierno de Tamaulipas ¿alguna sanción? Es de esperarse.