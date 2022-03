Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Trescientas treinta mil muertes después parece, solo parece, que en México ya la libramos, que las vacunas contra el Covid han hecho su chamba y los números son esperanzadores, por ejemplo, el domingo anterior en Tamaulipas, por primera vez en casi dos años, apenas se registró el diagnóstico de 37 nuevos casos positivos y los siguientes días algunos no superaron los cien.

También el lunes, en un ambiente de fiesta, y hay que decir que no es para menos, más escuelas regresaron a clases presenciales, se normaliza poco a poco la situación, pero hay una mala noticia, todavía no terminamos con el covid, es más, lejos de alegrarnos deberíamos elevar la alerta, extremar los cuidados y es por dos cosas, la primera porque muchos de los infectados ya no van al doctor, ni siquiera piden incapacidades ya que sus síntomas son de una gripa normal, dolor de cabeza, de cuerpo, y que bueno, la segunda mala noticia es que la gran mayoría de la población ya no se cuida, andan en la calle como si nada sin comprender que existen muchas personas con enfermedades adicionales que les impidieron vacunarse o, de plano, los efectos de todas formas les serán muy graves e incluso fatales.

No se trata de sembrar pánico, menos de frenar las acciones de reapertura en todos los ámbitos, no, ya no están los tiempos para ello, al contrario, son de hacer conciencia, hay que recuperar los tiempos perdidos, los daños que ha causado el Covid en la economía, pero siembre con la guardia en alto.

Aunque duela, aunque nos hágamos de enemigos, hay que ser drásticos en estos, entender que son tiempos de denunciar a quien este infectado, no use cubrebocas y ande en la calle como si nada, más que eso, son tiempos de ser responsables, si nuestros hijos o nosotros hemos tenido algún síntoma quedarnos en casa.

Y si, forzosamente se tiene que hacer un corte de caja, empezar a observar lo que se hizo bien, lo que se hizo mal, principalmente, asimilar que como sociedad fallamos, nos ganó el egoísmo, la ambición y la irresponsabilidad.

Nos debe caber en la cabecita que esa misma actitud es la que nos tiene en la pobreza, la violencia, los problemas sociales y económicos que han dejado maltratados y al borde de la locura a nuestros hijos, así es, el Covid, muchos muertos después, la sangre de tantos seres querido debe servir para hacernos mejores, para pensar que debemos reforzar las medidas sanitarias hasta el fin de la pandemia, exacto, ser más solidarios en el entendido de que si dejamos hundir a uno de los nuestros nos podría hundir a todos, los hechos así lo marcan…

SNTE ACUSA ERROR AL CERRAR ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO… La eliminación del programa de escuelas de tiempo completo impactará de manera negativa en el sistema educativo, porque de entrada elimina una parte importante como es el tema de calidad y afectará a 5 mil 200 trabajadores de la educación que laboraban en 800 instituciones de este tipo.

El Secretario General de la Sección 30 del SNTE, José Rigoberto Guevara Vázquez se manifestó en contra de esta medida al afirmar que para lograr la calidad de la educación se necesitan de muchos programas, más en estos tiempos que se viven de pandemia en donde la totalidad de maestros y alumnos quieren regresar a las aulas.

“Entendemos que se necesiten recursos para fortalecer la infraestructura escolar como se anunció, sobre todo en las escuelas de medio rural, sí, pero también se tiene que revisar que se quita una parte importante de la calidad educativa que se daba a través de las escuelas de tiempo completo que estaban funcionado en Tamaulipas”, refirió.

Destacó que el programa de tiempo completo beneficia tanto a los padres de familia, alumnos y maestros, ya que en el caso de los estudiantes se ampliaba el horario de clases para respaldar muchas actividades, en cuanto a los padres, se ayudaba a los mismos porque quienes laboran hasta ocho horas en las empresas tenían la oportunidad de recoger a sus hijos a la salida de sus trabajos, mientras que para los trabajadores de la educación se ofrecía la oportunidad de ganarse un recurso extra por su esfuerzo.

“Con esta medida se perjudica a los maestros que de alguna manera reciben una compensación por estar dando clases en ese tiempo, sobre todo aquellos con doble plaza que estaban dentro de ese programa de tiempo completo”, puntualizó el líder del magisterio en el estado.

“No nos parece correcta y adecuada la indicación”, señaló Guevara Vázquez.

La verdad es que la situación merece mejor análisis, la postura del SNTE es correcta, aunque también hay que decir que el programa nunca cuajo como se presumía podría ser.

EGRESAN INGENIEROS EN LA UAT… El C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), presidió la ceremonia virtual de graduación de las carreras de Ingeniería en las áreas civil, geomática, sistemas computacionales, sistemas de mercadotecnia, industrial, e industrial y de sistemas, de la Facultad de Ingeniería “Arturo Narro Siller” (FIANS).

En un videomensaje, el Rector Mendoza Cavazos felicitó a los egresados de la generación 2022 por el esfuerzo que realizaron al adaptarse a los modelos de educación implementados por la Universidad ante la pandemia.

“Les deseo el mayor de los éxitos y los invito a buscar siempre ser una mejor versión de sí mismos. Mucho éxito, lo mejor para ustedes y sigan haciendo a la Universidad más grande y fuerte”, agregó.

En el evento, correspondió al Dr. Ricardo Tobías Jaramillo, Director de la FIANS, enviar su felicitación a los graduados de las cinco carreras de Ingeniería que egresan de esta institución académica ubicada en el Centro Universitario Sur de la UAT (Campus Tampico).

Dijo que estas acciones demuestran el objetivo de entregar a la sociedad una generación de triunfadores jóvenes exitosos, preparados en ingeniería mediante una sólida formación acorde a los nuevos tiempos.

Asimismo, los exhortó a seguir con la visión de la Universidad, que es formar jóvenes para transformar nuestro estado, nuestra región y nuestro país.

De igual manera, correspondió al Ing. José Luis Martínez Navarro, coordinador del Centro de Atención y Servicios a Alumnos (CASA), emitir un mensaje de felicitación para los egresados. Los animó a seguir preparándose en alguno de los programas de posgrado con que cuenta la Facultad de Ingeniería de Tampico

Durante la ceremonia virtual, transmitida a través de la página de Facebook de la Facultad, se hizo entrega simbólica de cartas de pasante a los egresados de las carreras, así

como también se entregaron reconocimientos a quienes lograron los más altos promedios en cada carrera.

Obtuvieron primer lugar Said Abel Villaverde Badillo (Ingeniería Civil), Hassiel Georgette Segura García (Ingeniería Geomática), Mario Aldair Sánchez Ramírez (Ingeniería en Sistemas Computacionales), Estephania de Jesús Lázaro Pérez (Ingeniería en Sistemas de Mercadotecnia) y Vivian Esmeralda Arteaga Jiménez (Ingeniería Industrial y de Sistemas).

