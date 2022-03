Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- De no ser por lo mal pensados que suelen ser los tamaulipecos, a Gerardo Peña Flores que cobra como Secretario General de Gobierno y al alcalde de Victoria, Eduardo Gattas Báez, les deberían otorgar el premio Nobel de la Paz por la facilidad con la que acuerdan y resuelven los conflictos, y no en cualquier parte, en la política, y no entre cualquiera, entre presuntos chairos y fifis. Va la historia.

Apenas un par de semanas atrás el alcalde de Victoria tenía un pleito feroz con los inquilinos del palacio de gobierno a quienes hasta sus anuncios de obra les empezó a retirar de la noche a la mañana, los acusaba de no respetar la autonomía municipal, de no trabajar con ellos y, de pronto, desde la Unidad de Inteligencia Financiera del Estado, quién sabe con qué motivación, ja, organizaron una rueda de prensa para acusar al alcalde, a quien identificaron como Eduardo N, de haber adquirido una camioneta blindada y una casa en la playa con valor de 11 millones de pesos sin que se sepa el origen del dinero, o mejor dicho, con muchas sospechas del origen del mismo.

Al final, por no haberse concluido algunos pagos, el capital no reportado al fisco superaba los seis millones de pesos y se presumió que era de origen delictuoso, citaron un par de veces al alcalde, este se llenó la boca de decir que eran puros chismes, luego de ello consiguió una cita con el Secretario General de Gobierno, casi en la nochecita fue recibido y salió de la misma muy mansito, completamente cambiado, hasta dijo que se había fumado la pipa de la paz con ellos.

En respuesta Gerardo Peña aclaro que no había concesiones ni privilegios con nadie, que continuarían las investigaciones y que si existían delitos se iban a investigar.

Pasaron los días y con ellos los temas de la investigación sobre el dinero se fueron diluyendo, a estas fechas ya no se conoce nada nuevo sobre los mismos y, hay algo más, ahora el alcalde habla maravillas del gobierno estatal y del mandatario panistas Francisco García Cabeza de Vaca a quien le atribuye un éxito rotundo, contundente, en materia de seguridad pública y hasta dice que coadyuvan con el gobierno estatal en mantener la paz en Victoria.

Por supuesto, hay avances en el combate a la violencia y son notables, pero no es como para que Eduardo Gattas, un alcalde de un partido diferente al del gobernador, de Morena, lo grite a los cuatro vientos y antes que todos, sea incluso más enfático que funcionarios panistas, que presuma que van a coadyuvar en un área en la que el municipio no tiene ninguna injerencia, es más, ni policía tiene como para decir que participan en una mesa de seguridad semana a semana.

Claro es, no es deseable un pleito entre el municipio y el Estado, es mucho mejor los acuerdos para el bien de la población, lo extraño, es que antes de que fuera llamado a la Secretaria General de Gobierno y se hiciera el anuncio de que era investigado era Eduardo Gattas quien no pensaba así y arremetía contra ellos a la primera oportunidad.

Ahora lo interesante será conocer si van a confiar al alcalde la operación política en Victoria para Morena, luego de las porras al gobierno panistas, más una breve revisión al pasado de Gattas, es seguro que se levantarán las antenas de alerta entre los morenos.

Y regresando a la frase de inicio, pues sí, es claro que Gerardo Peña se merece el premio Nobel de la paz por los acuerdos tan rápidos con el alcalde que ahora no se cansa de echarle porras a quien decía odiar, a los inquilinos del edificio del 15 Hidalgo y Juárez en la capital tamaulipeca, todos de origen azul panista. Conclusión, pues que Gattas, quien dice que quiere mucho a Morena, ya quedó claro que no aguanta nada, le atinaron al precio o, de plano, sí que estuvo muy bueno el arrimón que le dieron en palacio que ya se fue al lado azul o eso parece, lo que en política es lo mismo o peor…

ACTUALIZA UAT PROGRAMAS DE ESTUDIO… La gestora social aseguró que Tamaulipas necesita de una persona comprometida, trabajadora, de resultados, cercana a la gente y esas características sólo las han encontrado en César “El Truko” Verástegui.

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) trabaja en la actualización de su modelo educativo, proceso que dará lugar a la reforma curricular de los programas académicos que se ofrecen en sus diferentes campus.

La Mtra. Cristabell Azuela Flores, Directora de Desarrollo Curricular de la Secretaría Académica de la UAT, refirió que estas acciones forman parte del Plan de Fortalecimiento Educativo impulsado por el Rector Guillermo Mendoza Cavazos.

Dijo que el eje central para la Universidad son los programas educativos que ofrece la casa de estudios en sus diferentes dependencias académicas; por ello, se va a trabajar para contar con programas pertinentes y de calidad.

“A través de la actualización del modelo educativo y académico, vamos a dar lugar a la implementación de la reforma curricular; además, proponemos fortalecer el vínculo universidad-empresa, con el seguimiento de los egresados y mediante el vínculo con los empleadores”, apuntó.

Comentó que el trabajo de las academias es muy importante, pues no solo se concentrarán en la pertinencia de los programas educativos, también van a colaborar en el desarrollo de contenidos educativos y en la actualización de lo que se denomina unidades de enseñanza-aprendizaje (UEA) e impartición de catedra.

“También se van a poder implementar actividades de responsabilidad social, en las cuales vamos a incorporar la participación de nuestros estudiantes”, asentó, luego de señalar que, con relación al trabajo de actualización que hacen los docentes, se plantea sistematizar este proceso para hacerlo más práctico y con un resultado más eficiente.

Explicó que la actualización del modelo educativo y académico se dará en los niveles de educación medio superior, técnico superior universitario, licenciatura y posgrado.

