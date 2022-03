Por Agencias

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un video del ex gobernador priista de Coahuila, Humberto Moreira Valdez, en el que compara a Felipe Calderón Hinojosa con Victoriano Huerta y lo llama «criminal».

“A ver, vamos a refrescar la memoria. Porque esto nos da una idea de cómo tenemos todos que cuidarnos porque el poder es una tentación y si no hay ideales y si no hay principios, el poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos, los vuelve prepotentes, les brota el autoritarismo”, aseguró López Obrador

Luego, pidió al vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, que exhibiera en pantalla el video donde Moreira Valdez llamó “criminal» a Calderón Hinojosa y lo comparó con Victoriano Huerta.

“Pongan lo que comentó Moreira. Una vez lo pusimos aquí, porque era guerra, les decían a los altos mandos: ‘Ustedes hagan su trabajo y nosotros nos hacemos cargo de los derechos humanos’”, señaló el presidente.

Enseguida, exhibió el video donde aparece Humberto Moreira diciendo textual:

“¿Te acuerdas de aquella plática?, cuando ibas temeroso en el Hotel Quinta Real con empresarios y me decías nervioso: ‘¿Qué va a pasar?, ¿qué va a pasar?’. Te veía yo con tanto temor, tan indefenso, tan temeroso. Entramos con los empresarios, nadie te agredió, a la salida sí te hicieron reclamos porque nunca mandabas recursos a Coahuila, reclamos justos, además”, dijo y agregó:

“Después te trasladaste a la alcoba con aquella, ¿te acuerdas?, yo estaba ahí, y me dijiste en el trayecto: ‘¿Qué piensa usted de estos castigos a secuestradores y narcotraficantes?’; te dije: Debe ser un castigo legal muy severo. Y tú me dijiste que, por ti, mejor deberían ser asesinados”, indicó el ex mandatario coahuilense.

“Me quedé impactado con tu respuesta, era la respuesta de un criminal, como Victoriano Huerta. Eso eres, te pareces mucho a él, un poco más frentón, bueno, mucho más frentón que él, pero más loco que Victoriano Huerta. Ya cálmate, Calderón. Cuando tomes, no tuitees, tranquilízate”, expresó Moreira en ese entonces.

Al respecto, el presidente López Obrador cuestionó a sus adversarios:

“¿Y dónde están ahora los que en ese entonces guardaron silencio? ¿Qué dijo Enrique Krauze de eso? ¿Qué dijo Héctor Aguilar Camín? ¿Qué decía Joaquín López-Dóriga? ¿Carlos Loret de Mola?”.

“Al contrario, Loret de Mola ayudándole a García Luna y metido con los marinos con lo de la niña Frida Sofía. Había un almirante, creo que se apellida Beltrán, que fue el que dijo: ‘Aquí no hay ninguna niña’, con mucho valor. Pues los reprimieron porque hicieron todo este montaje”, sostuvo López Obrador.

Además, dijo que las expresiones de Humberto Moreira contra Felipe Calderón exhiben el pensamiento autoritario. (Ezequiel Flores Contreras/Apro).