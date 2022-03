Por Redacción

Ciudad de México.- Los Gallos de Querétaro no fueron desafiliados, pero sí regresarán a manos de Grupo Caliente con la promesa de que en el periodo de un año se venda el equipo, tras los incidentes de violencia en el Estadio Corregidora del pasado sábado en su duelo contra el Atlas de la jornada 9 del Clausura 2022 de la Liga MX.

«No queremos hacer pagar a los jugadores y jugadoras. La responsabilidad es de la directiva. No queremos que lo paguen la sub 15, sub 17, sub 20 y la femenil”, indicó Mikel Arriola, presidente de la Liga MX.

La actual directiva de Gallos fue inhabilitada de toda actividad de la FMF por un periodo de cinco años.

Fue en 2020 cuando Carlos Hank tomó el poder del club queretano al comprar la franquicia, sin embargo esto duraría solo seis meses, pues en el verano del mismo año vendieron el club al grupo de empresarios encabezado por Manuel Velarde, Greg Taylor y Gabriel Solares.

En la conferencia de prensa donde se dieron a conocer los castigos a Querétaro, también se anunció la inhabilitación de la actual directiva por un período de cinco años.