Por Redacción/Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Personajes al servicio del PAN que cambio de prebendas eran movilizados para apoyar a los ex alcaldes Xicoténcatl González Uresti y Pilar Gómez Leal, y apenas el domingo pasado estuvieron al servicio de Alejandro Rojas Díaz-Duran para exigir a MORENA despojar a Américo Villarreal Anaya de la precandidatura a la gubernatura de Tamaulipas “porque se ha desplomado en las encuestas y no garantiza el triunfo”, este martes se disfrazaron de colonos y se lanzaron contra la administración de Eduardo Gattás Báez, a quien le reprocharon su incapacidad de proveer de agua a los victorenses.

Acusaron que esto demuestra que la realidad contradice los discursos de las autoridades municipales respecto al abasto de agua, situación que no solo no se ha solucionado sino que ha empeorado en estos casi seis meses del gobierno morenista.

Acompañando a habitantes de varias colonias del poniente de la ciudad los presuntos colonos bloquearon la circulación del Libramiento Emilio Portes Gil, a la altura del 40 Matamoros para exigir a las autoridades abasto de agua potable.

Los afectados, que se dijeron habitantes de las colonias Tomás Yarrington, Bethel y otras que se ubican en las faldas de la Sierra Madre, exigieron la presencia del gerente de la Comapa de Victoria, Eliseo García Leal, pero dicho funcionario envió a un representante que presuntamente no logró parar la “protesta”,

Durante la manifestación, los colonos dijeron que cuentan con varias peticiones para la Comapa de Victoria, como la de pedir descuentos del 90 por ciento en sus recibos, así como en los rezagos debido a que no cuentan con el servicio de agua.

Otro de los reclamos es que se les suministre el agua a través de la red en cada uno de sus domicilios porque ya tienen varios años que no sale ni una gota en sus llaves.

Ante el anuncio de que se tandeará el agua en toda la ciudad, los colonos del poniente de la ciudad exigieron también a Eduardo Gattás la donación de tinacos para que la gente pueda almacenar el agua porque no cuentan con depósitos.

Aunque al final se presentó un representante del Ayuntamiento que dialogó con los manifestantes, no se llegó a ningún acuerdo, por lo que los colonos, encabezados por “diferentes líderes y gestores sociales” no descartaron la toma de las instalaciones de la Comapa en el caso de que sus quejas no sean atendidas por el gerente del organismo operador.