Por Agencias

Xalapa, Veracruz.- Los gobiernos de Nuevo León y Veracruz podrían entrar en una disputa por el agua.

Por un lado, el gobernador Samuel García aseguró que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio permiso desde administraciones pasadas para llevar agua del Río Pánuco al norte del país.

Mientras que hoy, el gobernador veracruzano Cuitláhuac García Jiménez afirmó que la concesión del proyecto “Monterrey VI”, otorgada por gobiernos “neoliberales” es “malévola”, por lo que dijo que hay que buscar otras alternativas y otros proyectos, pues el “agua es de todos”.

“Ya se ha concesionado lo suficiente, se pondría en riesgo concesionar más, sin embargo, para el consumo humano no tendría por qué estar vedado, hay zonas vedadas, agua tenemos”, expuso García.

En conferencia de prensa, señaló que será la Conagua la que determine, con el aval del presidente Andrés Manuel López Obrador, si se dará el líquido a dicho estado que enfrenta una crisis de escasez.

“Ellos (Conagua) van a decidir la forma de cómo ayudar, pero no es a través del proyecto que existe y la opinión la dio el presidente. No creo que Conagua vaya a diferir del presidente, quien ya dijo que no es a través de ese proyecto, entonces se tendrá que buscar la forma alternativa (…) si la inversión corre de parte de quienes la van a utilizar, no hay ningún problema, si la capacidad de agua cuantificada por Conagua es suficiente, no hay ningún problema».

García insistió que el proyecto multimillonario original es “malévolo”, pues fue otorgado a un particular para ejecutarlo durante años. El ejecutivo estatal no aclaró quién era el particular, ni las supuestas irregularidades que había.

A media semana, el mandatario Samuel García aseguró que la Conagua ya autorizó trasladar “15 metros cúbicos” de Veracruz a Nuevo León ante la situación de escasez que está pasando.

Incluso esa escasez también ha sido utilizada, para justificar en el discurso el aumento de las tarifas del agua.

En Veracruz, el gobernador García Jiménez insistió que la entidad tiene el 30 por ciento del recurso hídrico nacional, pero se tiene que potabilizar, entubarla y trasladarla.

“Pero también recordemos que hay zonas vedadas, dado a que algunas cuencas corren el riesgo de la sobreexplotación”. (Noé Zavaleta/Apro).