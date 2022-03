Por Agencias

Campeche.- La gobernadora Layda Sansores reveló el “sofisticado lavado de dinero” en el que habría incurrido el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, en parte de sus inversiones inmobiliarias cuando, en 2015, asumió la gubernatura de este estado.

La mandataria dijo que, según información del Registro Público de la Propiedad, la ostentosa mansión que se construyó “Alito” en el exclusivo fraccionamiento Lomas del Castillo en esta capital, a la que se refirió como “el museo de la corrupción”, está compuesta de 16 lotes.

Añadió que, aunque están en la zona de más alta plusvalía de la ciudad, parte de esos predios le fueron “donados” por el arquitecto Juan José Salazar y otros los adquirió al increíble precio de 9 y 29 centavos el metro cuadrado, y posteriormente los “revendió” a uno de sus hermanos en 3 mil 500 pesos también por metro cuadrado.

«Es como un lavado de dinero muy sofisticado, pero vamos a averiguar dónde quedaron todos los impuestos», advirtió la gobernadora, quien añadió que el notario que se encargó de legitimar todos los movimientos es Carlos Felipe Ortega Pérez, hijo del ex secretario de Gobierno, ex procurador, ex ombudsman y exlíder del Congreso, Carlos Felipe Ortega Rubio.

“Seguimos investigando. Integrando con toda la calma la investigación, no hay prisa, lo que queremos es que se haga justicia”, aseguró.

Comentó que son 16 los lotes que se usaron para construir “la casa del museo de la corrupción”, en la que, “como que se repitió la historia de la Casa Blanca. ¿Se acuerdan que (el ex presidente Enrique Peña Nieto vivía en la casa de una constructora?”.

“Pues aquí resulta que, en 2015, Alito apenas supo que ganaba, se conoce que le sobró harto dinero de la campaña, empezó a comprar estos lotes, entonces, para no pagar impuestos le donó cuatro lotes al arquitecto Salazar, la donación no genera impuestos, pero se los quita, porque estos lotes del arquitecto son donde está la mayor parte de la casa principal y los dos jardines enormes”, explicó.

“Eso de la donación es muy raro, usó la figura de la donación. Es el capítulo de robaderas y de chingaderas. Le dona y luego él se lo vuelve a donar, se lo da para que construya en cuatro terrenos. Luego, él compró tres”, añadió. (Rosa Santana/Apro).

La mandataria informó que Moreno Cárdenas aparte tiene otros once lotes alrededor, que están baldíos. Esos son los que compró a 29 centavos el metro cuadrado, a excepción de uno por el que pagó a 9 centavos el metro cuadrado.

“Pagó con moneditas de 10 centavos y todavía le dieron cambio”, ironizó.

Dijo que un año después, el exgobernador vendió a uno de sus hermanos “esos predios en 3 mil 500 pesos el metro cuadrado, “para que le entrara todo ese dinero”, y reiteró: “vamos a investigar a dónde se fueron los impuestos”.

“Carlos Felipe Ortega Pérez, el notario, le hizo todos los arreglos de todas las compras, de todo su terreno y de todo lo que ha hecho”. (Rosa Santana/Apro).