Jorge Bladimir Joch González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Siempre es importante guardar las formas y más en política, por eso causó comentarios diversos la ausencia del líder del Senado Ricardo Monreal en la inauguración del aeropuerto “Felipe Ángeles”, donde sí estuvieron otros presidenciables como el secretario de Gobernación Adán Augusto López, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y el canciller Marcelo Ebrard.

Unos dicen que el zacatecano no fue invitado al importante acto, y otros hacen ver que él decidió no ir para no “hacer el caldo gordo” ni exponerse a un desaire, pero lo cierto es que los rumorólogos se dan vuelo estructurando historias de acuerdo a los intereses de cada quien.

Y aunque el grupo que rodea de cerca al Presidente se empeña en maximizar el distanciamiento entre el líder senatorial y el titular del Poder Ejecutivo, Monreal sigue siendo un prospecto viable para el 2024 pese a que a muchos no les guste, pero como tiene oficio político sabe mantenerse a flote a pesar de todos los pesares.

En otro orden y si el reloj político no se descompone el próximo domingo se registrarán ante el IETAM los tres prospectos a la gubernatura que se han ventilado: Cesar Augusto Verástegui Ostos, Américo Villarreal Anaya y Arturo Diez Gutiérrez, para que del 28 al 2 de abril el órgano electoral las valide y que el 3 del entrante mes inicien las campañas para concluir el primero de junio, y que la ciudadanía acuda a las urnas el día 5 de ese mes.

