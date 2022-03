Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.1.- La mala noticia de la semana es el fallecimiento este lunes 28 de febrero del líder del comité estatal de personas desaparecidas, Guillermo Gutiérrez Riestra, a causa de una neumonía. Sobrevivió en el año 2020 al Covid-19, ahora lamentablemente perdió su última batalla.

Originario de Río Bravo, Guillermo Gutiérrez vivía desde hace muchos años en Cd. Victoria. Combativo dirigente dela izquierda tuvo la desdicha de ver desaparecer a su jovencita hija Raquel Gutiérrez Ruiz el día 28 de agosto de 2011. Desde entonces la buscó con gran afán.

Murió el abogado Guillermo este lunes sin lograr su propósito. En la portada de su cuenta de Facebook tiene escrita la frase rotunda, implacable: “No hay democracia mientras exista un solo desaparecido”. Guillermo Gutiérrez Riestra. Descanse en paz.

2.- Desde estas líneas expresamos nuestras condolencias a Carlos Hugo Rico, de la dirección de Comunicación Social del Gobierno de Cd. Victoria, por el lamentable fallecimiento de su hermano Misael Baruc Rico Estrada.

Misael Baruc tuvo un accidente carretero cerca de González. Muy joven partió de esta vida. Misael Baruc Rico Estrada. Descanse en paz.

3.- En una transitada y complicada vialidad como es el cruce del Libramiento Naciones Unidas y Calle Zeferino Fajardo cumple ya un mes una anomalía vial que puede en cualquier momento ocasionar accidentes vehiculares y pone por tanto en riesgo la vida de las personas.

Es un muy moderno semáforo, que dice “Alto”, y “Siga”, ubicado exactamente donde topa con el referido Libramiento una calle lateral a la “Zeferino Fajardo”, que se llama Calle Ecuador.

En ese crucero hay una muy concurrida tienda de autoservicio, hay cerca canchas deportivas y los domingos funciona ahí un exitoso tianguis.

Como automovilista, pasajero o peatón está canijo cruzar por ahí. Se corre el riesgo de sufrir un accidente de día y de noche.

El tema de ese semáforo fundido podría no ser tan importante pues la gente de Victoria sabe sortear con ingenio estas situaciones. Sin embargo esperemos que la Dirección de Tránsito Victoria pueda solucionar este entuerto (literal). En lo personal creemos que el actual Director de Transito Lic. Guillermo Hernández Valdez es un muy trabajador y esforzado funcionario. Y con toda seguridad el personal a su cargo no se lo ha reportado en razón de que no se han percatado o les vale. En fin, es mi reporte Joaquín.

4.- Me reportan que el dirigente territorial nacional de Morena, Alejandro Peña estará este jueves 3 de marzo en la fronteriza Reynosa, donde junto al pre candidato a Gobernador Américo Villarreal Anaya sostendrán reunión privada de trabajo para ir planificando la estrategia de la campaña que habrán de desplegar en Tamaulipas con la intención de ganar en las urnas.

5.- Por cierto en estos días de inició de marzo tanto el referido Américo Villarreal como el también candidato a Gobernador César Augusto “El Truko” Verástegui Ostos andan en la antiguamente llamada “Ciudad de los palacios”, la Cd. de México, CDMX (como dicen los “millennials”).

En Face el candidato El Truko reporta: “Me encuentro en la Ciudad de México con mis hijos, Martha y Vicente Luis, visitando a los medios de comunicación.¡Iniciamos marzo con todo! (Ande pues).

En una esas Américo y Truko coinciden. Digo por lo menos en un elevador, en algún restaurante. “¡Pamba el que se raje!”, como decía el líder Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, quien ahora trae blindaje, fuero, pues es diputado local.

6.- Nos reporta Mario “El Güero” Ramos Tamez, político victorense azul panista con corazón naranja: “Hoy por la mañana acompañe a mis amigos de Acción Juvenil Victoria en una actividad muy perrona. Fuimos a La Gloria. Santuario Canino, en donde más que dar, nos llevamos muchísimo cariño de nuestros amigos de 4 patas. Los invito a conocer y apoyar a este tipo de Santuarios. Bendecido Domingo. (Salió al aire). NOS VEMOS.

