Por David Zárate Cruz

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Negar a las parejas homosexuales los beneficios tangibles e intangibles que son accesibles a las personas heterosexuales a través del matrimonio, implica tratar a los homosexuales como si fueran “ciudadanos de segunda clase”, ante lo cual mediante la sentencia 337/2019 el Poder Judicial Federal otorgó el amparo a dos mujeres para que la Oficialía Tercera del Registro Civil en Nuevo Laredo les permita cumplir con su enlace matrimonial.

El Juez Alfredo Rivera Anaya, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Nuevo Laredo, determinó que el hecho de que no exista regulación expresa en la legislación civil en Tamaulipas que reconozca la unión civil entre personas del mismo sexo, es decir, que detalle los requisitos para contraerlo, no implica que no pueda verificarse según a la regulación existente, pues en la codificación civil aplicable se precisan los requisitos para contraer matrimonio entre un hombre y una mujer, los cuales le son aplicables. Amén de que se trata de un contrato sui generis.

Cabe señalar que el acto reclamado restringe el derecho de las mujeres a acceder a la institución del matrimonio prevista en el Código Civil para el Estado de Tamaulipas, lo cual, como se ha dicho, deviene en un trato discriminatorio en perjuicio de las referidas accionantes y, por ende, violatorio de los derechos humanos de igualdad y no discriminación contemplados en los artículos 1 y 4 constitucional.

El Juez señaló que, no existe justificación racional alguna para reconocer a los homosexuales todos los derechos fundamentales como individuos y, al mismo tiempo, reconocerles un conjunto incompleto de derechos cuando se conducen siguiendo su orientación sexual y se vinculan en relaciones estables de pareja, pues los modelos para el reconocimiento de las parejas del mismo sexo, sin importar que su única diferencia con el matrimonio sea la denominación que se da a ambos tipos de instituciones, son inherentemente discriminatorios.

El Juzgado otorgó el amparo para que se deje insubsistente el oficio 544, de 13 de noviembre de 2019 y se emita uno nuevo en el que acuerde favorable la petición que le formularon las impetrantes el 4 de noviembre de 2019, y les permita continuar con los trámites correspondientes, llevando a cabo las formalidades del matrimonio, observando los principios de igualdad y no discriminación.